"Это кошмар". Жителей дома в Барнауле годами топит из-за протекающей крыши

Капремонт крыши планируется, но только в 2028 году

24 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Потолок в квартире дома на ул. Антона Петрова, 216/ Фото предоставлено жителями

В доме на ул. Антона Петрова, 216, в Барнауле уже несколько лет течет крыша. Жители девятых этажей жалуются на постоянные подтопления, из-за которых у них портится имущество и невозможно сделать нормальный ремонт. Вода попадает и на восьмой этаж. Управляющая компания признает, что кровля аварийная. Капитальный ремонт внесен в график, но лишь на 2028 год. Собственников квартир это не устраивает. Люди боятся, что потолок может упасть им на головы. Подробнее – в нашем материале.

"Вода дошла до соседа на восьмом этаже"

Артем живет на девятом этаже. Рассказывает, что вода льется с потолка его квартиры практически во время каждого ливня. Последний потоп был совсем недавно – при резком потеплении в ноябре. Мужчина живет на Антона Петрова, 216, уже два года. И все это время борется с подтоплениями. Ему пришлось даже снять обои, потому что под ними образовалась плесень.

"Я снял обои и натяжной потолок, потому что под ними была вода, которую приходилось сливать. Вот только недавно все обработал от плесени, чтобы хотя бы нормально дышать в комнате. Дверь "вздулась" внутри в квартире. И такие проблемы на верхних этажах всех шести подъездов. Вода уже даже дошла до соседа на восьмом этаже", – говорит он.

По словам Артема, управляющая компания периодически латает крышу, но это бесполезно: кровле нужен капитальный ремонт. Он, кстати, запланирован на 2028 год. Это, конечно, жителей не устраивает – они боятся, что прохудившаяся гнилая крыша за ближайшие пять лет может просто рухнуть. И сейчас они намерены добиться того, чтобы ее все-таки починили.

Потолок в квартире дома на ул. Антона Петрова, 216 / Фото предоставлено жителями

Еще одна жительница дома, Наталья, рассказывает, что вынуждена после потопов сливать воду даже из светильников. В дожди вода заливает потолок и стены, ламинат вздувается, а в доме образуется плесень. Из-за этого приходится постоянно ремонтировать квартиру.

"Это какой-то кошмар на стене. Мы сами залезали на крышу в этом году, даже сами убрали оттуда снег. Воду мы собираем, щели замазываем, покупаем мастику сами, постоянно ведра у нас стоят. С натяжного потолка выливаем воду в детские ванны. Если, не дай бог, кто-то куда-то уехал, то тут вообще все утечет на восьмой этаж. Туда уже затекало. Управляющая компания заделывала. Но они не спрашивают, что, где и как. Как в детском саду – наклеили, прилепили. Если бы они хоть раз сделали качественно, то на следующий год в этой квартире бы не потекло. А так ситуация не меняется", – возмущается женщина.

По словам Натальи, жители заказали экспертизу, которая показала необходимость замены крыши. Якобы эксперт во время обследования дома признал, что кровля действительно является аварийной и "тут сомнений быть не может".

Пока собственники попытаются решить вопрос при помощи управляющей компании. Однако если это не поможет, люди готовы идти и в другие ведомства, чтобы ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки.

Стена квартире в доме на ул. Антона Петрова, 216 / Фото предоставлено жителями

"Все зависит от собственников"

В управляющей компании жителям ответили, что УК "Жилфонд" ежегодно проводит текущий ремонт кровли дома и реагирует на заявки. По словам юриста УК Елены Смирновой, компания приняла дом в сентябре 2021 года и с тех пор постоянно чинит крышу. Зимой и осенью специалисты выезжают к дому особенно часто, сказала она.

Однако предотвратить разрушение мягкой кровли локальными работами невозможно. Крыша изжила свой век и ей нужен капитальный ремонт, повторяет Елена Смирнова слова жителей.

"С учетом состояния мягкой кровли требуется капитальный ремонт, вопросами которого собственники помещения дома должны заниматься совместно с Региональным оператором Алтайского края. Дом был сдан в эксплуатацию в 1972 году. С этого момента капитальный ремонт мягкой кровли не производился. Сейчас он внесен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2028 год. Жильцы имеют право инициировать проведение общего собрания собственников помещений для рассмотрения вопроса о переносе капитального ремонта кровли на более ранний срок".

Кроме того, в УК подчеркивают, что сотрудники готовы помочь в подготовке пакета документов для проведения общего собрания собственников. Оно состоится уже 27 ноября в 18:00, отметили в управляющей компании.

По словам Елены Смирновой, жителям предстоит выбрать председателя и секретаря собрания, а также создать инициативную группу и проголосовать. Чтобы дело сдвинулось, нужно чтобы под обращением подписалось 2/3 (или 75%) от общего числа жителей дома. После этого протоколы отправят в мэрию вместе с экспертным заключением.

Кроме того, собственникам предложат увеличить взнос на капитальный и текущий ремонт, потому что нынешних взносов на содержание дома не хватает, отметила она.

"Власти будут смотреть, есть деньги или нет. Нужно, чтобы были деньги на другие виды работ, а их порядка 2-3. Там и инженерная система, плюс лифты стоят в плане на 2028 год, фасад, инженерная система – много видов работ предполагается по капремонту. Поэтому мы будем предлагать увеличить тариф. Все зависит от собственников. Мы сделаем, поможем. С текущим тарифом тоже проблемы. Деньги уходят на кровлю, содержать дом не на что, платить дворнику нечем", – отмечает юрист.

В управляющей компании подчеркивают, что активно взаимодействуют с жителями и готовы сделать все, чтобы ситуация изменилась.