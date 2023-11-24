"Это кошмар". Жителей дома в Барнауле годами топит из-за протекающей крыши
Капремонт крыши планируется, но только в 2028 году
24 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
В доме на ул. Антона Петрова, 216, в Барнауле уже несколько лет течет крыша. Жители девятых этажей жалуются на постоянные подтопления, из-за которых у них портится имущество и невозможно сделать нормальный ремонт. Вода попадает и на восьмой этаж. Управляющая компания признает, что кровля аварийная. Капитальный ремонт внесен в график, но лишь на 2028 год. Собственников квартир это не устраивает. Люди боятся, что потолок может упасть им на головы. Подробнее – в нашем материале.
"Вода дошла до соседа на восьмом этаже"
Артем живет на девятом этаже. Рассказывает, что вода льется с потолка его квартиры практически во время каждого ливня. Последний потоп был совсем недавно – при резком потеплении в ноябре. Мужчина живет на Антона Петрова, 216, уже два года. И все это время борется с подтоплениями. Ему пришлось даже снять обои, потому что под ними образовалась плесень.
"Я снял обои и натяжной потолок, потому что под ними была вода, которую приходилось сливать. Вот только недавно все обработал от плесени, чтобы хотя бы нормально дышать в комнате. Дверь "вздулась" внутри в квартире. И такие проблемы на верхних этажах всех шести подъездов. Вода уже даже дошла до соседа на восьмом этаже", – говорит он.
По словам Артема, управляющая компания периодически латает крышу, но это бесполезно: кровле нужен капитальный ремонт. Он, кстати, запланирован на 2028 год. Это, конечно, жителей не устраивает – они боятся, что прохудившаяся гнилая крыша за ближайшие пять лет может просто рухнуть. И сейчас они намерены добиться того, чтобы ее все-таки починили.
Еще одна жительница дома, Наталья, рассказывает, что вынуждена после потопов сливать воду даже из светильников. В дожди вода заливает потолок и стены, ламинат вздувается, а в доме образуется плесень. Из-за этого приходится постоянно ремонтировать квартиру.
"Это какой-то кошмар на стене. Мы сами залезали на крышу в этом году, даже сами убрали оттуда снег. Воду мы собираем, щели замазываем, покупаем мастику сами, постоянно ведра у нас стоят. С натяжного потолка выливаем воду в детские ванны. Если, не дай бог, кто-то куда-то уехал, то тут вообще все утечет на восьмой этаж. Туда уже затекало. Управляющая компания заделывала. Но они не спрашивают, что, где и как. Как в детском саду – наклеили, прилепили. Если бы они хоть раз сделали качественно, то на следующий год в этой квартире бы не потекло. А так ситуация не меняется", – возмущается женщина.
По словам Натальи, жители заказали экспертизу, которая показала необходимость замены крыши. Якобы эксперт во время обследования дома признал, что кровля действительно является аварийной и "тут сомнений быть не может".
Пока собственники попытаются решить вопрос при помощи управляющей компании. Однако если это не поможет, люди готовы идти и в другие ведомства, чтобы ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки.
"Все зависит от собственников"
В управляющей компании жителям ответили, что УК "Жилфонд" ежегодно проводит текущий ремонт кровли дома и реагирует на заявки. По словам юриста УК Елены Смирновой, компания приняла дом в сентябре 2021 года и с тех пор постоянно чинит крышу. Зимой и осенью специалисты выезжают к дому особенно часто, сказала она.
Однако предотвратить разрушение мягкой кровли локальными работами невозможно. Крыша изжила свой век и ей нужен капитальный ремонт, повторяет Елена Смирнова слова жителей.
"С учетом состояния мягкой кровли требуется капитальный ремонт, вопросами которого собственники помещения дома должны заниматься совместно с Региональным оператором Алтайского края. Дом был сдан в эксплуатацию в 1972 году. С этого момента капитальный ремонт мягкой кровли не производился. Сейчас он внесен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2028 год. Жильцы имеют право инициировать проведение общего собрания собственников помещений для рассмотрения вопроса о переносе капитального ремонта кровли на более ранний срок".
Кроме того, в УК подчеркивают, что сотрудники готовы помочь в подготовке пакета документов для проведения общего собрания собственников. Оно состоится уже 27 ноября в 18:00, отметили в управляющей компании.
По словам Елены Смирновой, жителям предстоит выбрать председателя и секретаря собрания, а также создать инициативную группу и проголосовать. Чтобы дело сдвинулось, нужно чтобы под обращением подписалось 2/3 (или 75%) от общего числа жителей дома. После этого протоколы отправят в мэрию вместе с экспертным заключением.
Кроме того, собственникам предложат увеличить взнос на капитальный и текущий ремонт, потому что нынешних взносов на содержание дома не хватает, отметила она.
"Власти будут смотреть, есть деньги или нет. Нужно, чтобы были деньги на другие виды работ, а их порядка 2-3. Там и инженерная система, плюс лифты стоят в плане на 2028 год, фасад, инженерная система – много видов работ предполагается по капремонту. Поэтому мы будем предлагать увеличить тариф. Все зависит от собственников. Мы сделаем, поможем. С текущим тарифом тоже проблемы. Деньги уходят на кровлю, содержать дом не на что, платить дворнику нечем", – отмечает юрист.
В управляющей компании подчеркивают, что активно взаимодействуют с жителями и готовы сделать все, чтобы ситуация изменилась.
09:04:14 24-11-2023
в прокуратуру надо было уже 10 раз написать!
09:09:54 24-11-2023
Мужчина живет на Антона Петрова, 216, уже два года. -------- его заставили там квартиру взять? не верю, что 2 года назад ситуация была другой.
11:14:44 24-11-2023
Гость (09:09:54 24-11-2023) Мужчина живет на Антона Петрова, 216, уже два года. --------... Такие интересные, если бы все в жизни зависело исключительно от выбора человека, то в старых домах было бы некому жить, т.к. любой такой дом нуждается в постоянном обслуживание. И новостройки спустя такое же количество лет а возможно и намного раньше, так же столкнутся с кучей коммунальных проблем.
10:23:45 24-11-2023
Вся страна в разрухе, 21 век, а у нас все крыши текут.
11:06:47 24-11-2023
Гость (10:23:45 24-11-2023) Вся страна в разрухе, 21 век, а у нас все крыши текут.... Я в телевизоре смотрел - у нас райские кущи. А крыши текут только на Западе, где доллар скукоживается.
10:29:53 24-11-2023
Ну давайте на верхних этажах не будем брать квартиры, сначала, на 9-х, с потом и на 8-х и так дойдем до 1. Это что решение? Может просто стоит дома содержать а надлежащем виде УК, а не нагло врать что они дом приняли в 2021 году. Про смену юр. лица забыли указать)).
10:35:55 24-11-2023
Каждый раз поражаюсь наглости УК. Во первых не с 2021 г. Взяли в управление этот дом, а намного раньше. Во- вторых что мешает нормально сделать даже текущий ремонт крыши. Строители даже мусор не могут за собой вынести с крыши, мужчины собирались и выносили. Почему-то УК не забывает с содержания жилья себе 30% с зарплаты забрать. Это святое. А вот жопу поднять и посмотреть и послушать жалобы жильцов, то пожалуйста.
11:01:37 24-11-2023
Поражаюсь наглости "Жилфонда" Мол 21 году приняли дом. Это они название поменяли и всë, проблема решена. Ещё через года два поменяют название и снова проблема решится. Учитывая как они следят за домом, крыша, мусоропровод, дворники каждый месяц меняются, вывод только один КОНЧЕННАЯ ЖЭУ!!!
12:01:58 24-11-2023
Житель 8го этажа (11:01:37 24-11-2023) Поражаюсь наглости "Жилфонда" Мол 21 году приняли дом. Это о... Любая УК все работы делает на деньги, собранные с жильцов, только в рамках этих средств. и эти деньги тратятся на все виды содержания дома, это и сантехника, и электрика и прочее. Во-первых, вам надо запросить расчет по статьям, как тратятся ваши деньги, а во-вторых, поднимать тариф на обслуживание дома. Деньги из воздуха не возьмутся. Я живу тоже на верхнем этаже проблемного дома. Я сам нанял бригаду подлатать над собой крышу. А что делать? Капремонт примерно тогда, когда рак на горе свиснет. Если делать локально, не над всей квартирой, там надо-то, 1-2-3 рулона хорошего наплавляемого рубероида (типа Бикрост) да 1-2 ведра битумной мастики. Горелку, верхонки. Если руки на месте, в 10-20 тыщ ремонт обойдется на материалы. Если бригаду нанимать, то, конечно, дороже. Если над всей квартирой делать, как сделал я, то за 100+ тыс руб уйдет. Но зато в квартире стало сухо.
11:09:35 24-11-2023
Дома хоть и старые но и в таких домах люди живут и хотят жить с сухими потолками и ремонтом. Деньги на капитальный ремонт сдают и имеют право на то что бы жить и не боятся, что на голову упадет потолок или электричество замкнет. Лучше решить проблему чем потом разгребать ее последствия.
11:24:39 24-11-2023
Управляющая компания жилфонд ничего не решает . Я живу в этом доме на 9м этаже . Когда покупали квартиру , прежняя хозяйка квартиры утаила и подлатала все следы подтеков и протечек. Когда же стены и потолок потек , обратился в УК Диспетчер общается в свободной форме , захотела сбросила трубку , захотела повысила тон. Просишь запись к директору, на этом разговор заканчивается. В этом году 2023г наняли работников по ремонту крыши, если это можно назвать ремонтом . Гарантий никто не дает , врут что бригада вообще что то делала . После связи с бригадиром нету Мастер в УК который должен отвечать по вопросам ремонта , такое чувство что вообще не разбирается в ремонте !
12:27:41 24-11-2023
Жил когда-то на 9-м этаже. Крышу сам себе делал. Но урок усвоил на всю жизнь - жить только в хрущёвках и сталинках на среднем третьем этаже.