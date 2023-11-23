Жители дома в Научном Городке жалуются на отсутствие дороги к подъезду
На цокольном этаже дома на ул. Научный Городок, 15, находится девять квартир
23 ноября 2023, 07:44, Антон Дегтярев
Жители барнаульского поселка жалуются на то, что к подъезду их дома нет вообще никакой законной дороги. В подъезде располагается девять квартир, где живут люди. Перед ним – только газон. Ни машину поставить, ни вещи подвезти жители не могут – за это их штрафуют. Что происходит, выяснял amic.ru.
"Куда заезжать скорой?"
В поселке Научный Городок на одноименной улице есть многоквартирный дом № 15. В доме есть цокольный подъезд, в котором раньше располагались нежилые помещения. Однако несколько лет назад эти помещения перевели в разряд жилых квартир. А вот дорогу к ним не сделали. Нет ни асфальта, ни даже тропинки – только газон.
Люди вынуждены ходить по траве и заезжать на газон на машинах, чтобы загрузить или выгрузить вещи. Признают: да, незаконно, но другого выхода им не оставили. И вот недавно администрация Научного Городка начала решать проблему, штрафуя жителей.
По словам читательницы amic.ru Натальи, недавно ее отцу пришел штраф в размере 500 рублей за заезд на газон.
"Мы уже год делаем ремонт, нам помогает мой отец, которому 80 лет. Он подвозит, выгружает, все. И вот он приехал, его машину сфотографировали и выписали штраф 500 рублей. А никакого подъезда к нам нет вообще. Мы не имеем права переезжать за бордюр, а у нас законная квартира, купленная в ипотеку. И к нам сюда, получается, никто подъехать не может – ни скорая, ни пожарная. Куда им подъезжать?" – возмущается Наталья.
"Решение проблемы через карательные меры"
Старшая по дому Людмила Игнатенко отметила, что проблема с подъездом существует уже давно. Когда-то в нем были нежилые помещения, потом там появились квартиры, подъезду дали номер, но дорогу к нему так и не сделали. Сейчас же вопрос обострился.
"Был рейд администрации, они сфотографировали и предъявили всем штрафы. Я тоже не согласна с этим, потому что возникают экстренные ситуации, когда надо подъехать, а дороги нет. Надо выходить из положения, но наша администрация приняла карательные меры, не вникая в ситуацию. Хотели сходить к главе администрации, объяснить. Но там какой-то специалист не очень корректно поговорила с нами", – пояснила она.
По словам Людмилы, чиновники предлагают жителям сделать дорогу самостоятельно. Однако собрать на это деньги проблематично, ведь, получается, что дорога нужна жителям только одного – цокольного подъезда. К остальным (а они находятся на другой стороне дома) машины подъехать могут.
Кроме того, люди опасаются, что даже если они и сделают сами дорогу, ее признают незаконной, демонтируют, а жильцам придется платить высокие штрафы.
Amic.ru направил запрос в администрацию Барнаула с просьбой разъяснить, как решать проблему жителям этого дома.
07:57:02 23-11-2023
Отдельное "спасибо" раздутой с постоянно меняющимися главами администрации городка за ее "заботу" о жителях.
08:16:43 23-11-2023
Одни пустоголовые паркуются на газоне, другие пустоголовые их защищают, а виновата администрация.
09:32:15 23-11-2023
А администрация не хочет заняться решением вопроса графика движения автобуса 25? Который утром увозит жителей в город на работу, а после 18 уже не ходит из города? И так подленько линяет с маршрута под прикрытием других маршрутов мимо остановок едет в гараж, причем подряд 2-3 автобуса с интервалом. Куражатся над населением. Вот вопрос проблемный. Как налоги платить-платите граждане вовремя, как наладить пассажироперевозку населения - нам нет, мы ничего не знаем. 32 один вечером ходит битком, с сумками в такой давке.
00:13:17 24-11-2023
Житель Научного городка (09:32:15 23-11-2023) А администрация не хочет заняться решением вопроса графика д... Причем проблема с 25 маршрутом существует уже давно. Куда народ только не жаловался, а воз и ныне там. Власти не хотят или не могут решить эту проблему?
11:00:40 23-11-2023
а штрафуют, видимо, из-за того, что люди попросили администрацию сделать дорогу. т.к. по всему городу куча водятлов паркуются на газонах, а местные администрации никогда их не штрафуют
11:22:41 23-11-2023
гость (11:00:40 23-11-2023) а штрафуют, видимо, из-за того, что люди попросили администр... Судя по видео территория придомовая, при чем тут дорога администрации?
12:25:05 23-11-2023
а квартиры на цокольном этаже это разве законно?