Жители дома в Научном Городке жалуются на отсутствие дороги к подъезду

На цокольном этаже дома на ул. Научный Городок, 15, находится девять квартир

23 ноября 2023, 07:44, Антон Дегтярев

Подъезд дома / Фото предоставлено жителями

Жители барнаульского поселка жалуются на то, что к подъезду их дома нет вообще никакой законной дороги. В подъезде располагается девять квартир, где живут люди. Перед ним – только газон. Ни машину поставить, ни вещи подвезти жители не могут – за это их штрафуют. Что происходит, выяснял amic.ru.

"Куда заезжать скорой?"

В поселке Научный Городок на одноименной улице есть многоквартирный дом № 15. В доме есть цокольный подъезд, в котором раньше располагались нежилые помещения. Однако несколько лет назад эти помещения перевели в разряд жилых квартир. А вот дорогу к ним не сделали. Нет ни асфальта, ни даже тропинки – только газон.

Люди вынуждены ходить по траве и заезжать на газон на машинах, чтобы загрузить или выгрузить вещи. Признают: да, незаконно, но другого выхода им не оставили. И вот недавно администрация Научного Городка начала решать проблему, штрафуя жителей.

По словам читательницы amic.ru Натальи, недавно ее отцу пришел штраф в размере 500 рублей за заезд на газон.

"Мы уже год делаем ремонт, нам помогает мой отец, которому 80 лет. Он подвозит, выгружает, все. И вот он приехал, его машину сфотографировали и выписали штраф 500 рублей. А никакого подъезда к нам нет вообще. Мы не имеем права переезжать за бордюр, а у нас законная квартира, купленная в ипотеку. И к нам сюда, получается, никто подъехать не может – ни скорая, ни пожарная. Куда им подъезжать?" – возмущается Наталья.

"Решение проблемы через карательные меры"

Старшая по дому Людмила Игнатенко отметила, что проблема с подъездом существует уже давно. Когда-то в нем были нежилые помещения, потом там появились квартиры, подъезду дали номер, но дорогу к нему так и не сделали. Сейчас же вопрос обострился.

"Был рейд администрации, они сфотографировали и предъявили всем штрафы. Я тоже не согласна с этим, потому что возникают экстренные ситуации, когда надо подъехать, а дороги нет. Надо выходить из положения, но наша администрация приняла карательные меры, не вникая в ситуацию. Хотели сходить к главе администрации, объяснить. Но там какой-то специалист не очень корректно поговорила с нами", – пояснила она.

По словам Людмилы, чиновники предлагают жителям сделать дорогу самостоятельно. Однако собрать на это деньги проблематично, ведь, получается, что дорога нужна жителям только одного – цокольного подъезда. К остальным (а они находятся на другой стороне дома) машины подъехать могут.

Кроме того, люди опасаются, что даже если они и сделают сами дорогу, ее признают незаконной, демонтируют, а жильцам придется платить высокие штрафы.

Amic.ru направил запрос в администрацию Барнаула с просьбой разъяснить, как решать проблему жителям этого дома.