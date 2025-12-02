"Это правильные пчелы". В Алтайском крае появится мед с официальным статусом органического
Наш регион обладает огромным потенциалом для органического пчеловодства
02 декабря 2025, 06:45, ИА Амител
Один из местных производителей завершает процесс получения сертификата от Роскачества – продукт получит маркировку "Органик". Особенность органического меда – в соблюдении строгих стандартов. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала руководитель Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества в Алтайском крае Ольга Черепанова.
Как пояснила собеседница, ульи должны находиться вдали от промышленных зон, от автомагистралей, от сельхозполей, на которых применяются минеральные удобрения и пестициды:
«Радиус полета пчел составляет примерно три километра, поэтому важно убедиться, что в этих пределах нет загрязненных территорий и загрязняющих производств. Ульи, в которых живут пчелы, должны быть изготовлены из экологически чистых материалов, таких как дерево, и обязательно без использования синтетических красок и лаков. Все процессы ухода за пчелами и сбора меда должны проводиться без использования антибиотиков».
Подкармливать пчел можно только медом собственного производства. Ни в коем случае нельзя применять сахар. И при органическом пчеловодстве необходимо вести тщательную документацию, фиксируя все этапы производства.
«Для разведения предпочтительно использовать местные породы пчел, которые более адаптированы к климатическим условиям нашей местности», – добавила Ольга Черепанова.
Всех пчеловодов, которые могут эти условия соблюсти и хотят сертифицировать свой продукт, консультируют в названном региональном центре на базе аграрного университета. По мнению эксперта, наш край обладает огромным потенциалом для органического пчеловодства.
Причиной тому климат и природные ресурсы – на землях Алтая растет много лекарственных растений и медоносов. Процедуру получения маркировки "Органик" сегодня проходят сразу несколько пасек – и это строгий контроль.
«Эти пасеки находятся в удаленных районах, там, где нет рядом земель сельхозпользования, нет интенсивных и загрязняющих производств. Все пробы анализируются на остаточное количество гидроксиметилфурфурола, 397 наименований пестицидов, около 50 наименований антибиотиков. Оценивается присутствие генно-модифицированных организмов. Всех названных веществ не должно быть в отобранных образцах. При этом продукт должен соответствовать установленным нормам качества и безопасности, которые указаны в ГОСТе на мед натуральный», – подчеркнула Ольга Черепанова.
Напомним, мед со всей страны привезли на Всероссийский конгресс пчеловодов, который примет столица Алтайского края 3-4 декабря. За звание продукта № 1 поборются в том числе местные пчеловоды. Ожидается, что имя первого нашего производителя органического меда назовут на площадках "Апифорума Алтай 2025".
Кстати, в "Титов-Арене" в рамках форума пройдет ярмарка алтайских производителей. Будет представлена медовая, сырная, мясная, рыбная продукция, травяные чаи, безалкогольные бальзамы, оздоровительная продукция и продукты для здорового питания.
09:24:26 02-12-2025
отсутствие ГМО в меде - это сильно)))) Механизм попадания ГМО в мед сможет барышня описать)))
09:58:50 02-12-2025
Пасешник (09:24:26 02-12-2025) отсутствие ГМО в меде - это сильно)))) Механизм попадания ГМ... Ну что вы как маленький, ей-ей. Есть же поваренная соль без ГМО. Так что нет предела совершенству.
09:38:20 02-12-2025
ААА я понял, ранней весной, озябшие, еще не вышедшие из зимнего комотоза, пчелы собирают нектар генно модифицированных подснежников)
16:12:52 02-12-2025
пчелы летают в радиусе 7-10 км , а не 3 км как в статье...