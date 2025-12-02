"Это правильные пчелы". В Алтайском крае появится мед с официальным статусом органического

Наш регион обладает огромным потенциалом для органического пчеловодства

02 декабря 2025, 06:45, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Один из местных производителей завершает процесс получения сертификата от Роскачества – продукт получит маркировку "Органик". Особенность органического меда – в соблюдении строгих стандартов. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала руководитель Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества в Алтайском крае Ольга Черепанова.

Как пояснила собеседница, ульи должны находиться вдали от промышленных зон, от автомагистралей, от сельхозполей, на которых применяются минеральные удобрения и пестициды:

«Радиус полета пчел составляет примерно три километра, поэтому важно убедиться, что в этих пределах нет загрязненных территорий и загрязняющих производств. Ульи, в которых живут пчелы, должны быть изготовлены из экологически чистых материалов, таких как дерево, и обязательно без использования синтетических красок и лаков. Все процессы ухода за пчелами и сбора меда должны проводиться без использования антибиотиков».

Подкармливать пчел можно только медом собственного производства. Ни в коем случае нельзя применять сахар. И при органическом пчеловодстве необходимо вести тщательную документацию, фиксируя все этапы производства.

«Для разведения предпочтительно использовать местные породы пчел, которые более адаптированы к климатическим условиям нашей местности», – добавила Ольга Черепанова.

Всех пчеловодов, которые могут эти условия соблюсти и хотят сертифицировать свой продукт, консультируют в названном региональном центре на базе аграрного университета. По мнению эксперта, наш край обладает огромным потенциалом для органического пчеловодства.

Причиной тому климат и природные ресурсы – на землях Алтая растет много лекарственных растений и медоносов. Процедуру получения маркировки "Органик" сегодня проходят сразу несколько пасек – и это строгий контроль.

«Эти пасеки находятся в удаленных районах, там, где нет рядом земель сельхозпользования, нет интенсивных и загрязняющих производств. Все пробы анализируются на остаточное количество гидроксиметилфурфурола, 397 наименований пестицидов, около 50 наименований антибиотиков. Оценивается присутствие генно-модифицированных организмов. Всех названных веществ не должно быть в отобранных образцах. При этом продукт должен соответствовать установленным нормам качества и безопасности, которые указаны в ГОСТе на мед натуральный», – подчеркнула Ольга Черепанова.

Напомним, мед со всей страны привезли на Всероссийский конгресс пчеловодов, который примет столица Алтайского края 3-4 декабря. За звание продукта № 1 поборются в том числе местные пчеловоды. Ожидается, что имя первого нашего производителя органического меда назовут на площадках "Апифорума Алтай 2025".

Кстати, в "Титов-Арене" в рамках форума пройдет ярмарка алтайских производителей. Будет представлена медовая, сырная, мясная, рыбная продукция, травяные чаи, безалкогольные бальзамы, оздоровительная продукция и продукты для здорового питания.