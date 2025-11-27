В Барнауле представят уникальную медовую карту России на "Апифоруме Алтай-2025"

Гости всероссийского конгресса пчеловодов смогут попробовать 150 лучших сортов меда из 50 регионов страны — от Крыма до Дальнего Востока

27 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Медовую карту России представят в Барнауле на всероссийском конгрессе "Апифорум Алтай – 2025". Он пройдет 3 и 4 декабря и соберет ведущих экспертов отрасли и производителей медовой продукции со всей страны и из-за зарубежья, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Впервые на конкурс поступило больше тысячи образцов меда. Сейчас их оценивают специалисты, но позже самые интересные вкусы смогут попробовать и гости мероприятия. Об этом подробнее рассказал кандидат биологических наук, доцент Алтайского аграрного университета, медовый сомелье региона Алексей Попеляев:

«Будет медовая карта. Она огромная, метров пятнадцать длиной, на ней представлены будут все регионы. Вот на данный момент мы уже образцы меда получили: 61 регион Российской Федерации уже участвует. Поэтому из нашей России это уже почти две трети».

А в чем уникальность медовой карты России, поясняет соорганизатор "Апифорума Алтай – 2025", председатель Координационного совета по развитию пчеловодства Алтайского края Маргарита Прохорова:

«Из этих образцов мы выберем 150 самых интересных из 50 регионов России и представим в "Титов-Арене" на дегустацию для населения. То есть люди смогут попробовать мед от Крыма до Дальнего Востока, из разных регионов, разных сортов, для того чтобы представить, насколько наша страна уникальна и богата».

Ранее председатель Координационного совета по развитию пчеловодства Алтайского края Маргарита Прохорова рассказала о сортах алтайского меда и фальсификации. Она подчеркнула, что регион – удивительный в плане географии: есть и степи, и луга, и леса, и тайга, поэтому и сортов в крае очень много.