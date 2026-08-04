Финансист рассказала, когда нельзя снимать деньги с карты умершего

Получить доступ к средствам наследники смогут только после оформления свидетельства

04 августа 2026, 09:08, ИА Амител

Кошелек с картами банков / Фото: amic.ru

После смерти человека его банковские счета не переходят в собственность банка и не исчезают. Все денежные средства входят в состав наследства, а распоряжаться ими можно только в порядке, установленном законом. Об этом агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник Мария Ермилова.

По словам эксперта, после получения официальной информации о смерти владельца счета банк прекращает проведение расходных операций. Использовать банковскую карту, снять наличные, перевести деньги или воспользоваться ранее оформленной доверенностью уже невозможно.

«Знание ПИН-кода или доступ к мобильному банку не дает права распоряжаться деньгами после смерти владельца. Законный способ — только через нотариуса», — подчеркнула Ермилова.

При этом сами средства остаются на счетах и входят в наследственную массу. Если деньги размещены на срочном вкладе, начисление процентов продолжается до момента их передачи наследникам.

Получить доступ к средствам наследники смогут только после оформления свидетельства о праве на наследство в установленном законодательством порядке, отметила финансовый советник.