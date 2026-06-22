Что изменится в личных финансах россиян с 1 июля? Подробности

Пенсионеры и инвалиды начнут получать двойные выплаты

22 июня 2026, 12:55, ИА Амител

Перевод по СПБ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 июля в стране проведут несколько изменений, которые затрагивают пенсии, социальные выплаты и другие сферы, которые касаются личных финансов россиян, пишет РБК. Ниже вы можете узнать о нововведениях.

Пенсии и социальные выплаты

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, а также те, кому в июне была установлена первая группа инвалидности, начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Сумма составит 19 169,38 рубля. Повышение произойдет автоматически, без подачи заявления.

Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях и получающие пенсию на дому или в кассе "Почты России", освобождаются от ежегодного подтверждения права на повышенную выплату.

Налоги

15 июля — последний день для своевременной уплаты налога на доходы физических лиц за 2025 год для тех, кто подавал декларацию 3-НДФЛ. С 16 июля за каждый день просрочки будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России.

Банковские операции

При переводах через Систему быстрых платежей банки начнут автоматически обмениваться данными об ИНН клиентов. Это делается для борьбы с мошенничеством и выявления подставных лиц ("дропов"). Для пользователей ничего не изменится: передача данных происходит без их участия.

При расчете долговой нагрузки заемщика банки и МФО будут учитывать только 90% от суммы его неофициальных (неподтвержденных документами) доходов. Оставшиеся 10% будут дисконтироваться. С 1 июля 2027 года планируется полностью отказаться от учета таких доходов. Также вводится запрет для МФО на автоматическое согласие клиента на дополнительные услуги и использование визуальных приемов для сокрытия невыгодных условий договора.

Недвижимость

Росреестр запускает альтернативный способ регистрации сделок купли-продажи и дарения жилья полностью онлайн с использованием биометрических данных (лицо, отпечатки пальцев). Это добровольная опция, которая дополняет существующий метод с электронной подписью (УКЭП).

Страхование жизни

Вводится страхование жизни с инвестиционным доходом, которое делится на два типа: