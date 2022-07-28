Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спустя четыре года в Барнауле вновь проходит межрегиональная выставка «Охота и рыболовство Алтая». 28 июля свои двери она открыла в выставочном павильоне эко-ярмарки на улице Взлётной. Посетить её можно до 31 июля. Все дни здесь можно увидеть различные чучела, рога и шкуры от охотников из Барнаула и Новосибирска. Кроме этого, в экспозицию вошёл изъятый у браконьеров краснокнижный снежный барс. Он украшает вход в павильон.

Также в рамках выставки пройдут различные мастер-классы: по основам рыболовной ловли и навыкам охоты, по стендовой и прикладной стрельбе, по таксидермии и первичной обработке трофеев. В субботу, 30 июля, запланирована выставка охотничьих собак. Подробнее о программе выставки и её расписании мы писали здесь: В Барнауле пройдёт межрегиональная выставка «Охота и рыболовство Алтая — 2022».

Основная цель выставки — повышение профессионального уровня специалистов охотничьих и рыболовных хозяйств края, любителей охоты и рыбалки, популяризация охоты и рационального использования природных ресурсов. Организаторы: Минприроды Алтайского края и Общественная организация охотников и рыболовов Алтайского края.