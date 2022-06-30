Девушки в венках и винтажные тантамарески. Чем развлекали гостей «Дня поля» на Алтае

Чем удивляли гостей «Дня сибирского поля» / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 и 30 июня в Алтайском крае проходил агрофорум «День сибирского поля». На него съехались представители различных фирм, связанных с сельским хозяйством и переработкой. Для завлечения гостей праздника на площадки и к стендам организаторы пригласили актёров и дизайнеров.

На выставке было много девушек в народных костюмах и даже на ходулях, встречались странные ростовые фигуры, работали аниматоры, а также устанавливались тантамерески и традиционные для аграрных праздников пшеничные снопы.