Многоразовые иглы и стеклянные шприцы. В Барнауле открыли выставку в честь юбилея старейшей больницы

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи отмечает в этом году 125-летний юбилей. В честь этого в музее «Город» 23 марта состоялось открытие выставки. На ней представлены различные старинные медицинские приборы, лекарства, ретрофотографии больницы, а также снимки коллективов разных лет.

Первая бесплатная горбольница открылась в Барнауле 19 марта 1897 года по инициативе доктора Альбина Недзвецкого и благодаря пожертвованиям купцов Елены Морозовой и Ивана Полякова. Вначале учреждение работало на базе госпиталя Красного креста, но спустя десять лет у горбольницы появилось своё здание, ныне — это Дом афганцев на площади Ветеранов. На протяжении всего своего существования больница не один раз переименовывалась, но главная цель оставалась одна — оказание экстренной медицинской помощи населению. В разные годы в учреждении трудились такие выдающиеся врачи, как Александр Чеглецов, Юрий Рассохин, Зиновий Баркаган, Валентина Борисова-Хроменко, Юрий Дедерер, Юрий Эрдман и другие, хорошо известные всем поколениям врачей Алтайского края.

Организаторы надеются, что в будущем у старейшей больницы края появится свой музей.