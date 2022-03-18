Как в Барнауле отметили годовщину присоединения Крыма

Фото: Алина Богомолова

Митинг-концерт «Za мир! Za Россию!» в честь восьмой годовщины присоединения Крыма прошёл в Барнауле. Мероприятие, которое состоялось на футбольном манеже спорткомплекса «Темп», собрало более трёх тысяч человек. В нём приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, председатель Барнаульский городской Думы Галина Буевич, депутаты АКЗС И БГД, представители общественных, патриотических, национально-культурных и молодёжных объединений.

«Сегодня вся наша страна отмечает очень важную дату. 18 марта в нашей истории — это навсегда День воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году жители Крыма и Севастополя практически единодушно сделали свой выбор, приняли решение вернуться в состав Российской Федерации! Люди сделали свой выбор. Этот выбор был историческим, и Россия с полным осознанием своей огромной ответственности перед нынешними и будущими поколениями приняла их в свою многонациональную семью», — обратился к гостям и участникам мероприятия Виктор Томенко.

На сцене перед зрителями выступили лучшие городские танцевальные и музыкальные коллективы, а также вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Алтайскому краю и Алтайского госуниверситета.