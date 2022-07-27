Жить без спорта не могу, стометровку пробегу. Спартакиада пенсионеров проходит в Алтайском крае

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Более 160 участников из восьми районов Алтайского края приехали в Барнаул на XII Спартакиаду пенсионеров. Парад-открытие состоялся в среду, 27 июля, на стадионе в парке СШОР Алексея Смертина. Теперь в течение двух дней спортсмены-любители будут соревноваться в десяти видах спорта: дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, волейбол, плавание, лёгкая атлетика, шахматы, комбинированная эстафета. Победители представят Алтайский край на VII Спартакиаде пенсионеров России, которая состоится в Тольятти в конце сентября.

«Мы с любовью относимся к этому мероприятию, сегодня вы имеете права от округов нашего края представлять каждую территорию и стать победителем, который будет представлять старшее поколение, Союз пенсионеров в Тольятти. Нашу практику по проведению спартакиады Россия признала лучшей, и мы вошли в число финалистов по результатам отборочных туров. Мы с вами уже сегодня все победители», — обратилась к участникам председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Алтайскому краю Любовь Елисеева.

Участие в спартакиаде принимают команды из Алейска, Барнаула, Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, Павловска, Славгорода и Рубцовска.

Отметим, что соревнования с участием старшего поколения в крае проводятся ежегодно более 10 лет. В течение всего года в отборочных турах по 10 видам спорта (волейбол, футбол, лёгкая атлетика, плавание, дартс, настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба, шашки, лыжи) участвуют более 5000 человек — членов регионального отделения Союза пенсионеров России.

«Идея проведения таких соревнований принадлежит Надежде Михайловне Рудаковой, являвшейся на момент зарождения спартакиады председателем правления Союза пенсионеров Алтайского края. Только через три года подобные мероприятия стали проводиться на всероссийском уровне», — отмечает «Алтайский спорт».

Добавим, что правительство и Министерство спорта Алтайского края уделяют большое внимание развитию спорта в регионе. Так, совсем недавно в Заринске прошла X летняя олимпиада городов Алтайского края. Участие в соревнованиях приняли около тысячи спортсменов из десяти городов региона. В начале августа в Барнауле пройдёт VI детский футбольный турнир памяти Геннадия Смертина, участие в нём примут свыше 100 юных футболистов со всей России, а 26 июля делегация Алтайского края отправилась на международные игры «Дети Азии».

«В этом году в Алтайском крае проходит уже XII летняя спартакиада пенсионеров. И Министерство спорта ежегодно выступает организатором этого мероприятия. Победители соревнований будут представлять наш край на общероссийской спартакиаде пенсионеров. Но самое главное в том, что они являются примером для молодого поколения. Вообще в Алтайском крае очень развита преемственность и непрерывный спортивный процесс. Много детских секций, куда приходит ребёнок, чтобы заниматься спортом. Есть возможность продолжить занятия в студенчестве, в университетских командах. Дальше есть корпоративные соревнования и вот такие спартакиады, как эта. Таким образом Министерство спорта даёт возможность вести активный образ на протяжении всей жизни и реализует программу активного долголетия», — отметил Пётр Кайдаш, начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Минспорта Алтайского края.

Также в крае многое делается для обновления спортивной инфраструктуры. Так, только для проведения Х летней олимпиады городов Алтайского края на усовершенствование спортивной базы Заринска было выделено более 118 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

На эти деньги был проведён капитальный ремонт стадиона «Юность» с укладкой искусственного покрытия футбольного поля и беговых дорожек, а также спортивных площадок и трибун для зрителей.