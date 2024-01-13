Франк поздравил журналистов с Днем печати
Барнаульский градоначальник пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия
13 января 2024, 08:29, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил журналистов с Днем российской печати. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
"Уважаемые журналисты, сотрудники средств массовой информации!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Вы творческие и неравнодушные люди, всегда находитесь в центре событий, поднимаете актуальные вопросы и стараетесь предоставить максимально полную и достоверную информацию о происходящем. Ваша профессия требует не только таланта, но и ответственности, настойчивости, терпения и самоотдачи.
В 2023 году вы рассказывали о строительстве моста на проспекте Ленина, сохранении исторической памяти, поддержке военнослужащих, их семей, реализации федеральных и национальных проектов в нашем городе и многом другом. Уверен, немало интересных информационных поводов появится и в наступившем году.
Желаю вам новых запоминающихся сюжетов и проектов. Пусть растут рейтинги и тиражи. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!"
День российской печати ежегодно отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
08:29:34 13-01-2024
Прокурорам к празднику Шеломенцева сдал. Журналистам, к празднику что подкинет?
08:39:31 13-01-2024
- "Вы творческие и неравнодушные люди, всегда находитесь в центре событий, поднимаете актуальные вопросы и стараетесь предоставить максимально полную и достоверную информацию о происходящем." =============================== При условии, если информация устраивает власть.
01:28:11 14-01-2024
Хочется услышать информацию о музее? Слабо?
02:21:52 14-01-2024
Погиб еще один (алеша) НАШ Игорь . . Какие бузоы?