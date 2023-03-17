Франк назвал "повышение реальных доходов населения" одной из главных задач

Размер зарплаты на крупных и средних предприятиях города уже превысил 50 тысяч рублей

17 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк во время отчёта работы за 2022 год рассказал, какими темпами в городе растут зарплаты.

Франк отметил, что размер заработной платы на крупных и средних предприятиях города уже превысил 50 тысяч рублей.

"Но мы по-прежнему не достигаем уровня зарплат столичных городов Сибири", – указал он.

Глава города подчеркнул, что поддержка края позволяет увеличивать оплату труда работникам бюджетной сферы – здесь темпы роста зарплат превышают средние по экономике.

"В то же время повышение цен на товары и услуги составило более 15% – это двукратный рост по сравнению с 2021 годом. Наша задача – обеспечить повышение реальных доходов населения", – отметил мэр краевой столицы.

Также во время отчёта Франк сообщил, что безработица в Барнауле самая низкая "за всю современную историю города".