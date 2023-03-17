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Франк назвал "повышение реальных доходов населения" одной из главных задач

Размер зарплаты на крупных и средних предприятиях города уже превысил 50 тысяч рублей

17 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк во время отчёта работы за 2022 год рассказал, какими темпами в городе растут зарплаты.

Франк отметил, что размер заработной платы на крупных и средних предприятиях города уже превысил 50 тысяч рублей.

"Но мы по-прежнему не достигаем уровня зарплат столичных городов Сибири", – указал он.

Глава города подчеркнул, что поддержка края позволяет увеличивать оплату труда работникам бюджетной сферы – здесь темпы роста зарплат превышают средние по экономике.

"В то же время повышение цен на товары и услуги составило более 15% – это двукратный рост по сравнению с 2021 годом. Наша задача – обеспечить повышение реальных доходов населения", – отметил мэр краевой столицы.

Также во время отчёта Франк сообщил, что безработица в Барнауле самая низкая "за всю современную историю города".

Комментарии 6

  • зачем констатировать очевидное.. солнце свети.. птички поют
    17 марта, Гость   Ответить
  • Безработицы нет , потому что новых предприятий нет, посчитайте сколько вакансий, а отток трудовых ресурсов идёт на вахту и другие города, также идёт самозанятость в сфере услуг. И нет данных кто работает неофициально. Критерии отчёта очень странные. Как они посчитали надо брать не среднюю а медиану по отрасли
    17 марта, Гость   Ответить
  • Все заняты увеличением уровня жизни, только результат почему-то падение уровня жизни.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Написанное есть лукавство и словоблудие, по моей оценке.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Тото школы, медицинские учреждения, социальная защита зп. МРОТ и не более 20т., ан нет, еще военная комендатура и БЮИ - з.п не выше 20 тысяч и головы не поднимай ответственность, конкурс, да еще и капаться выбирать будут.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Это главная задача мэра? Что ж,мпосмотрим...
    17 марта, Гость   Ответить
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