ФСБ и СК установили соучастника убийства Владлена Татарского

Гражданин Украины Юрий Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале прибыл из Киева в московский регион, где собирал сведения о военкоре и его перемещениях

13 апреля 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: ТАСС

ФСБ и следователи установили соучастника теракта в кафе Санкт-Петербурга. Как сообщает ТАСС, взрыв совместно с арестованной Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис экспресс-доставки передал ей бомбу.

Сам Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале прибыл из Киева в московский регион, где собирал сведения о Татарском и его перемещениях. После взрыва он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Инициирована процедура его объявления в международный розыск.

Также отмечается, что Трепова совершила теракт в Санкт-Петербурге в результате неоднократных призывов руководителей ФБК* Леонида Волкова** и Ивана Жданова**, пишет Baza.

Напомним, что при взрыве, который произошёл вечером 2 апреля, погиб военкор Владлен Татарский. В кафе взорвалась заминированная статуэтка, которую Татарскому вручила Трепова.

Пострадали ещё 40 человек. Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову задержали и поместили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, она действовала по указанию лиц, руководящих с Украины.

* Признана экстремистской организацией

** Признаны иноагентами