Гастроэнтеролог рассказал, как пить минералку с похмелья
По словам специалиста, газы нужно выпускать
09 июня 2023, 12:13, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко рассказала о том, как нужно пить минеральную воду. Ее слова передает "Газета.ру".
Специалист отметила, что в лечебных минеральных водах много полезных микроэлементов, но пить такую воду можно только курсами.
При этом столовую минеральную воду можно пить постоянно, как взрослым, так и детям.
Также Ужевко добавила, что при похмелье минералкой лучше не злоупотреблять и обязательно нужно выпускать из нее газы перед тем как пить.
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