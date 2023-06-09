По словам специалиста, газы нужно выпускать

09 июня 2023, 12:13, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко рассказала о том, как нужно пить минеральную воду. Ее слова передает "Газета.ру".



Специалист отметила, что в лечебных минеральных водах много полезных микроэлементов, но пить такую воду можно только курсами.



При этом столовую минеральную воду можно пить постоянно, как взрослым, так и детям.



Также Ужевко добавила, что при похмелье минералкой лучше не злоупотреблять и обязательно нужно выпускать из нее газы перед тем как пить.