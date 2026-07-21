Гендиректор "Алтайских карьеров" возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
В первую тройку вошли руководители крупных предприятий и директор барнаульского зоопарка
21 июля 2026, 17:43, ИА Амител
Источник: "Атмосфера"
Гендиректор "Алтайских карьеров" Вячеслав Перерядов возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за апрель:
- Вячеслав Перерядов, "Алтайские карьеры" — 1-е место (17 упоминаний);
- Максим Банных, "Сибма" — 2-е место (16 упоминаний);
- Сергей Писарев, "Лесная сказка" — 3-е место (13 упоминаний);
- Евгений Ракшин, "Мария-Ра" — 3-е место (13 упоминаний).
Медиарейтинг алтайских бизнесменов за апрель 2026 года / Источник: "Атмосфера"
«Первое место у Вячеслава Перерядова (вторая позиция в марте). Вторую строчку занял Максим Банных. Лидер мартовского медиарейтинга Сергей Писарев переместился с первого места на третье, разделив его с Евгением Ракшиным. На четвертом — Артем Шамков. Замыкают топ-5 Александр Ракшин и Сергей Приб», — отмечает издание.
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