Гендиректор "Алтайских карьеров" возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку вошли руководители крупных предприятий и директор барнаульского зоопарка

21 июля 2026, 17:43, ИА Амител

Источник: "Атмосфера"

Гендиректор "Алтайских карьеров" Вячеслав Перерядов возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за апрель:

Вячеслав Перерядов, "Алтайские карьеры" — 1-е место (17 упоминаний);

Максим Банных, "Сибма" — 2-е место (16 упоминаний);

Сергей Писарев, "Лесная сказка" — 3-е место (13 упоминаний);

Евгений Ракшин, "Мария-Ра" — 3-е место (13 упоминаний).

Медиарейтинг алтайских бизнесменов за апрель 2026 года / Источник: "Атмосфера"