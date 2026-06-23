Глава АлтГТУ Марков возглавил медиарейтинг алтайских ректоров

Апрельский рейтинг показал сохранение интереса СМИ к руководителям ведущих вузов региона

23 июня 2026, 15:34, ИА Амител

Алтайские ректоры / Коллаж: "Атмосфера"

В апреле медиарейтинг ректоров алтайских вузов претерпел минимальные изменения. Лидеры прошлого месяца сохранили высокие позиции, лишь немного поменявшись местами. Исследование подготовила "Атмосфера".

Первое место по итогам апреля занял ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков. Количество упоминаний руководителя в СМИ достигло 15, что на восемь больше по сравнению с мартом.

На второй строчке расположилась ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко. В апреле ее упомянули в средствах массовой информации 11 раз, что на четыре публикации больше, чем месяцем ранее.

Третье место сохранил ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров. Его показатель остался на уровне марта и составил пять упоминаний.

При этом лидер предыдущего месяца — ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева — по итогам апреля выбыла из первой тройки медиарейтинга.

Таким образом, апрельский рейтинг показал сохранение интереса СМИ к руководителям ведущих вузов региона, а наиболее заметный рост медиаактивности продемонстрировал руководитель технического университета.