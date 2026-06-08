Инициатива призвана обеспечить безопасное питание для детей с пищевой аллергией и непереносимостью отдельных продуктов

08 июня 2026, 12:52, ИА Амител

Школьная столовая / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В начале учебного года в российских школах планируют внедрить меню для детей с аллергическими реакциями, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью РИА Новости.

«Мы активно работаем над разработкой противоаллергенного меню для школ и надеемся завершить этот проект к началу учебного года», — сообщила Попова.

Кроме того, она отметила, что в образовательных учреждениях все чаще практикуется шведский стол. По словам Поповой, позиция Роспотребнадзора по этому вопросу положительная.

«Правильно организованный шведский стол в школе способствует сбалансированному питанию детей и делает процесс приема пищи в школьной столовой более приятным. Многие школы уже успешно применяют эту систему», — заключила Попова.

Ранее сообщалось, что в России хотят привести школьное питание к единому стандарту.