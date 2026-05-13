В России хотят привести школьное питание к единому стандарту
Такой подход позволит обеспечить равные условия питания для всех школьников страны
13 мая 2026, 13:15, ИА Амител
Для формирования здоровых пищевых привычек у школьников необходимо ввести единый федеральный стандарт школьного питания в России, заявил в беседе с РИА Новости Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи.
«Сейчас питание школьников регулируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН), которые определяют требования к продуктам и приготовлению блюд. Однако регионы могут вносить изменения, учитывая местные условия», — добавил он.
Рыбальченко подчеркнул важность стандартизации школьного питания на федеральном уровне, особенно для детей из многодетных семей. Он отметил, что питание должно быть качественным и доступным для всех.
«Подход к правильному и здоровому питанию должен быть одинаковым для всех, независимо от региона», — сказал он.
Эксперт также предложил структурировать СанПиН по принципу "светофора", разделив требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендующие. Это позволит сделать правила более понятными и удобными для исполнения.
Рыбальченко добавил, что питание должно стать частью образовательного процесса. Здоровые пищевые привычки важно формировать в школе, где дети проводят значительную часть времени.
Кроме того, он предложил включать в меню каждую неделю блюда из кухни разных народов. Это особенно актуально для многонациональных регионов, где такой подход позволит разнообразить рацион и познакомить детей с культурой разных народов.
15:36:21 13-05-2026
Зарплаты учителей к единому стандарту.
16:30:27 13-05-2026
Вежливый Человек (15:36:21 13-05-2026) Зарплаты учителей к единому стандарту.... нет, есть явно те, кто дверью ошибся.
16:31:19 13-05-2026
категорически против. и так масса документов где все уже максимально понятно, зачем такая тяга постоянно трудности создавать школам
18:01:08 13-05-2026
Блюда из кухни разных народов - это уже лишнее. Я выросла на общественном питании (советском), и то были блюда, от которых отказывались дети. А если добавлять невесть что, продукты на выброс и не кормленные дети.
18:30:43 13-05-2026
Светлана (18:01:08 13-05-2026) Блюда из кухни разных народов - это уже лишнее. Я выросла ... Это особенно актуально для многонациональных регионов...
Например в Дагестане, Татарстане или Чечне, дети очень любят сосиски и свиные котлеты.
21:33:12 13-05-2026
Гость (18:30:43 13-05-2026) Это особенно актуально для многонациональных регионов...... Сосиски как бы не совсем еда для детей, и чистая свинина также. Я жила в госучреждении в СССР, в том числе круглосуточном детском саду. За питанием детей следил специально обученный человек - мед. работник. Чтобы соблюдалось КЖБУ, в том числе. И мамы детей любой национальности не "выступали", что там ест их ребёнок. Присмотрен, накормлен, обучен - и слава Богу, неважно какому именно. А то со своей толерантностью докатились до не допустимого((((((
00:25:23 14-05-2026
Светлана (21:33:12 13-05-2026) Сосиски как бы не совсем еда для детей, и чистая свинина так... Сейчас все не так. Забудь уже почивший ссср, он никогда не вернется. А дети есть мусульмане, в том числе и замотанные, есть христиане и буддисты. Также как атеисты и тд. В том же крыму живут мусульмане - татары, хохлы, русские, евреи и тд. Как и во многих регионах России. Кому арбузная корочка, а кому свиной хрящик. (с)