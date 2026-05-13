Такой подход позволит обеспечить равные условия питания для всех школьников страны

13 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Школьное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Для формирования здоровых пищевых привычек у школьников необходимо ввести единый федеральный стандарт школьного питания в России, заявил в беседе с РИА Новости Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи.

«Сейчас питание школьников регулируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН), которые определяют требования к продуктам и приготовлению блюд. Однако регионы могут вносить изменения, учитывая местные условия», — добавил он.

Рыбальченко подчеркнул важность стандартизации школьного питания на федеральном уровне, особенно для детей из многодетных семей. Он отметил, что питание должно быть качественным и доступным для всех.

«Подход к правильному и здоровому питанию должен быть одинаковым для всех, независимо от региона», — сказал он.

Эксперт также предложил структурировать СанПиН по принципу "светофора", разделив требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендующие. Это позволит сделать правила более понятными и удобными для исполнения.

Рыбальченко добавил, что питание должно стать частью образовательного процесса. Здоровые пищевые привычки важно формировать в школе, где дети проводят значительную часть времени.

Кроме того, он предложил включать в меню каждую неделю блюда из кухни разных народов. Это особенно актуально для многонациональных регионов, где такой подход позволит разнообразить рацион и познакомить детей с культурой разных народов.