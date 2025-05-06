Глава Барнаула Вячеслав Франк празднует свое 60-летие

Под его руководством в краевой столице продолжают реализовываться множество важных проектов

06 мая 2025, 14:55, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

6 мая главе Барнаула Вячеславу Франку исполнилось 60 лет. Как напоминает "Атмосфера", он занимает должность мэра алтайской столицы уже шестой год.

Вячеслав Франк родился в Барнауле в 1965 году. Свое первое образование он получил в Барнаульском строительном техникуме в 1987 году, окончив его по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Позднее будущий мэр получил высшее образование в Институте экономических преобразований и управления рынком – по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы, а в 2020-м окончил магистратуру Юридического института АлтГУ.

В администрации Барнаула работает с 2007 года. Он возглавлял управление единого заказчика в сфере капитального строительства, занимал пост заместителя главы Барнаула по вопросам градостроительства и земельным отношениям, заместителя по муниципальному имуществу и заказу, а также первого замглавы администрации, руководителя аппарата.

В 2020 году Барнаульская городская Дума впервые избрала Вячеслава Франка на пост мэра, а в феврале 2025-го депутаты утвердили его на новый пятилетний срок.

За годы работы Вячеслава Франка на посту главы Барнаула в городе реализованы и продолжают реализовываться множество важных проектов. В частности, был принят новый генеральный план городского округа, например, реконструирован путепровод у Нового рынка.

Под руководством мэра администрация краевой столицы занимается обновлением парков и общественного транспорта. В городе строятся новые школы и детсады, активно ведется жилищное строительство.

Ранее политтехнолог Константин Лукин отметил в разговоре с amic.ru, что глава Барнаула имеет богатый послужной список.