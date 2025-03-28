Успешное взаимодействие жителей Барнаула и органов власти отметил Вячеслав Франк

Глава города подчеркнул, что в решении социальных и бытовых проблем барнаульцев значимую роль играют территориальные органы самоуправления

28 марта 2025, 10:52, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил успешное взаимодействие горожан с органами власти. Об этом градоначальник сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.

С 2020 года в краевой столице было реализовано 120 инициативных проектов на сумму 212 миллионов рублей.

"Это яркие примеры успешного взаимодействия граждан и органов власти", – сказал глава города.

Также он отметил, что в решении вопросов общегородского значения большую поддержку оказывают городская Общественная палата и Совет женщин. Это сбор помощи для участников СВО, приемка школ к учебному году, контроль за питанием школьников, а также патриотические акции и многое другое.