Успешное взаимодействие жителей Барнаула и органов власти отметил Вячеслав Франк
Глава города подчеркнул, что в решении социальных и бытовых проблем барнаульцев значимую роль играют территориальные органы самоуправления
28 марта 2025, 10:52, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил успешное взаимодействие горожан с органами власти. Об этом градоначальник сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.
С 2020 года в краевой столице было реализовано 120 инициативных проектов на сумму 212 миллионов рублей.
"Это яркие примеры успешного взаимодействия граждан и органов власти", – сказал глава города.
Также он отметил, что в решении вопросов общегородского значения большую поддержку оказывают городская Общественная палата и Совет женщин. Это сбор помощи для участников СВО, приемка школ к учебному году, контроль за питанием школьников, а также патриотические акции и многое другое.
"В Барнауле регулярно проводятся мероприятия, направленные на сохранение мира и согласия. Искренне благодарю руководителей конфессий и национально-культурных объединений за поддержание доброй и дружеской атмосферы в нашем городе!" – заключил Вячеслав Франк.
11:38:14 28-03-2025
Отличное взаимодействие, да. Власти плюют с высокой башни на все проблемы города и горожан. Зато "патриотические акции".