Уровень воды в Орске продолжает расти
Жителям круглосуточно помогают около 700 спасателей
07 апреля 2024, 11:31, ИА Амител
Город Орск продолжает топить после прорыва дамбы. Об этом сообщает Shot.
По информации телеграм-канала, подтоплены 6-й микрорайон, Старый город, Никель, Майка, много воды на Строителей, Докучаева и площади Гагарина. Из железнодорожной больницы людей эвакуировали в Горбольницу.
Власти ограничили движение автотранспорта по 6 улицам и 5 переулкам до 15 апреля. Круглосуточно людям помогают около 700 спасателей МЧС.
Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг уже 11 метров.
Ранее сообщалось, что Следователи возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после прорыва насыпной дамбы в Орске.
20:08:07 07-04-2024
Там паводок рекордный. Дамбы никакие бы не спасли. Уровень реки Урал на 7 метров выше, чем в среднем в это время года. Уровень воды выше всех дамб.