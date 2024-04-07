Уровень воды в Орске продолжает расти

Жителям круглосуточно помогают около 700 спасателей

07 апреля 2024, 11:31, ИА Амител

Кадр из видео очевидца / Телеграм-канал Shot

Город Орск продолжает топить после прорыва дамбы. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, подтоплены 6-й микрорайон, Старый город, Никель, Майка, много воды на Строителей, Докучаева и площади Гагарина. Из железнодорожной больницы людей эвакуировали в Горбольницу.

Власти ограничили движение автотранспорта по 6 улицам и 5 переулкам до 15 апреля. Круглосуточно людям помогают около 700 спасателей МЧС.

Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг уже 11 метров.

Ранее сообщалось, что Следователи возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после прорыва насыпной дамбы в Орске.