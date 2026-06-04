Глава Минфина заявил о росте реальных доходов россиян
Показатель вырос более чем на 24%
04 июня 2026, 22:02, ИА Амител
В России растут реальные доходы населения, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.
«Видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние три с небольшим года они выросли больше чем на 24%», — сказал министр.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что реальные денежные доходы россиян выросли в первом квартале 2026-го, однако по итогам года ожидается небольшой спад. При этом он отметил, что зарплаты будут расти.
До этого сообщалось, что Алтайский край занял 59-е место из 85 в рейтинге регионов России по динамике зарплат, а Республика Алтай — 64-е. «Через 9,4 года половина населения Алтайского края будет получать зарплату в размере 200 тысяч рублей и более», — говорится в исследовании.
22:23:00 04-06-2026
«Видим, что у нас растут реальные доходы...
22:56:08 04-06-2026
Я даже всех этих россиян знаю.
05:41:28 05-06-2026
Вежливый Человек (22:56:08 04-06-2026) Я даже всех этих россиян знаю.... С начало года состояния самых богатых россиян прибавилось по моему на 29 миллиардов долларов. Ведь не соврал)))
23:56:09 04-06-2026
а что цены на 25 % выросли не заявил !
11:19:12 05-06-2026
гость (23:56:09 04-06-2026) а что цены на 25 % выросли не заявил ! ...
скорее 55%
05:44:22 05-06-2026
У таких как Силуанов и олигархов точно растут. Как написано в СМИ, прибыль олигархов за несколько месяцев 2026 года составила 22,6 млрд долларов. У меня , пенсионера, точно реальные доходы точно уменьшилась.
09:12:18 05-06-2026
это россияне , кого надо россияне!
10:10:35 05-06-2026
Походу он свои доходы считал.