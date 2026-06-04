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Глава Минфина заявил о росте реальных доходов россиян

Показатель вырос более чем на 24%

04 июня 2026, 22:02, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России растут реальные доходы населения, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

«Видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние три с небольшим года они выросли больше чем на 24%», — сказал министр.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что реальные денежные доходы россиян выросли в первом квартале 2026-го, однако по итогам года ожидается небольшой спад. При этом он отметил, что зарплаты будут расти.

До этого сообщалось, что Алтайский край занял 59-е место из 85 в рейтинге регионов России по динамике зарплат, а Республика Алтай — 64-е. «Через 9,4 года половина населения Алтайского края будет получать зарплату в размере 200 тысяч рублей и более», — говорится в исследовании.

Россия Статистика зарплаты деньги
       

Комментарии 8

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Гость

22:23:00 04-06-2026

«Видим, что у нас растут реальные доходы...

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Вежливый Человек

22:56:08 04-06-2026

Я даже всех этих россиян знаю.

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ВВП

05:41:28 05-06-2026

Вежливый Человек (22:56:08 04-06-2026) Я даже всех этих россиян знаю.... С начало года состояния самых богатых россиян прибавилось по моему на 29 миллиардов долларов. Ведь не соврал)))

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гость

23:56:09 04-06-2026

а что цены на 25 % выросли не заявил !

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Гость

11:19:12 05-06-2026

гость (23:56:09 04-06-2026) а что цены на 25 % выросли не заявил ! ...
скорее 55%

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Горожанин.

05:44:22 05-06-2026

У таких как Силуанов и олигархов точно растут. Как написано в СМИ, прибыль олигархов за несколько месяцев 2026 года составила 22,6 млрд долларов. У меня , пенсионера, точно реальные доходы точно уменьшилась.

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мимопроходил

09:12:18 05-06-2026

это россияне , кого надо россияне!

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Иванна

10:10:35 05-06-2026

Походу он свои доходы считал.

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