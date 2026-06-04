Глава Минфина заявил о росте реальных доходов россиян

Показатель вырос более чем на 24%

04 июня 2026, 22:02, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России растут реальные доходы населения, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

«Видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние три с небольшим года они выросли больше чем на 24%», — сказал министр.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что реальные денежные доходы россиян выросли в первом квартале 2026-го, однако по итогам года ожидается небольшой спад. При этом он отметил, что зарплаты будут расти.

До этого сообщалось, что Алтайский край занял 59-е место из 85 в рейтинге регионов России по динамике зарплат, а Республика Алтай — 64-е. «Через 9,4 года половина населения Алтайского края будет получать зарплату в размере 200 тысяч рублей и более», — говорится в исследовании.