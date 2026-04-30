НОВОСТИОбщество

Средняя зарплата в России превысила 103,9 тысячи рублей

За год показатель вырос на 15%

30 апреля 2026, 08:47, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Среднемесячная заработная плата в России в феврале 2026 года составила 103 900 рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.

В январе средний показатель был чуть ниже — 103 612 рублей. В годовом выражении рост оказался более ощутимым: по сравнению с февралем 2025 года зарплата выросла на 15%.

Также статистики отметили, что за последние десять лет заработки руководителей в стране выросли почти втрое, достигнув в среднем 178 тысяч рублей.

Самые высокие доходы среди управленцев зафиксированы в Чукотском автономном округе — 337 тысяч рублей, и в Москве — 315 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где руководители получают по 264 тысячи рублей.

зарплаты
       

Комментарии 27

Avatar Picture
Гость

08:51:30 30-04-2026

Ну наконец-то!
Сейчас нищеброды опять начнут писать , что это всё неправда

  -59 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нищеброд

09:15:35 30-04-2026

Гость (08:51:30 30-04-2026) Ну наконец-то!Сейчас нищеброды опять начнут писать , что... Это неправда

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:49 30-04-2026

Нищеброд (09:15:35 30-04-2026) Это неправда... Это правда,но...
ЭТО НЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ!!! Не путайте!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:03 30-04-2026

Гость (08:51:30 30-04-2026) Ну наконец-то!Сейчас нищеброды опять начнут писать , что... 10-ти месячный сын Красного купил квартиру за 760 млн, а вы чего добились в этой жизни)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:05 30-04-2026

Гость (08:51:30 30-04-2026) Ну наконец-то!Сейчас нищеброды опять начнут писать , что... Вот таких как вы и сажают на высокие посты пилить бюджеты. И высмеивать нищебродов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:05 30-04-2026

раньше тележка из ленты была до верху на 5 -6 тысяч
сейчас такая будет уже тысяч на 20

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:52 30-04-2026

Гость (09:03:05 30-04-2026) раньше тележка из ленты была до верху на 5 -6 тысячсейча... Пффф 20 лет назад можно было на 700-100 затариться двумя пакетами с едой

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:48 30-04-2026

Гость (09:03:05 30-04-2026) раньше тележка из ленты была до верху на 5 -6 тысячсейча...
12 лет назад средний автомобиль стоил в 3 раза меньше чем сейчас

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
нищеброд

09:20:28 30-04-2026

это все неправда

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:32 30-04-2026

нищеброд (09:20:28 30-04-2026) это все неправда... Если брать зарплату одного миллиардера и миллиона нищебробов, то сотка на рыло как раз и выходит. Только толку то с той статистики. Вторая древнейшая профессия после первой - обслуживать извращённые желания богачей видеть в себе благодетеля через удобные цифры.
Почему населению уже четыре года не отдают замороженные валютные вклады в банках в наличной валюте? Это как бы мошенничество минимум. Люди в банк несли валюту - вот и отдавайте валюту, а не дрова.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:43:30 30-04-2026

расскажите это людям, едущим на работу в тесном душном трамвае

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:36 30-04-2026

рост зарплаты не говорит ниочем, даже если он есть. Главный фактор - покупательская способность.
год назад оперативка ддр5 Kingston FURY стоила порядка 10к рублей в распространенном магазиине, сейчас этот же товар стоит 40к.
Даже если и выросла зарплата на 15% то цены на многие товары вырос в двое, а на некоторые товары в четверо.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:57 30-04-2026

Хватит уже "мусолить" это тему про "среднюю зарплату". Было же уже разъяснение, что в данном случае рассматривается среднемесячный доход граждан, в том числе конечно и олигархии. А средняя зарплата, начисляемая за наемный труд, составляет в РФ 55-60 тыр.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:13 30-04-2026

Статья с майл.ру: "❕Без Москвы и Севера средний доход россиян составил 60 тысяч — «Известия»

Средний доход россиян в 2025 году составил около 75 тыс. рублей в месяц, следует из данных Росстата. В показатель входят зарплаты, заработок от самозанятости, собственности и социальные выплаты.

Однако эта цифра во многом искажена за счет богатых регионов — Москвы (167 тыс. в месяц), Чукотки (216 тыс.), Ямало-Ненецкого автономного округа (170 тыс.), Магаданской (144 тыс.) и Сахалинской областей (117 тыс.).

Если исключить регионы-лидеры, средний доход снижается на четверть — до 60 тыс., подсчитали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), с докладом которой ознакомились «Известия».

Распределение доходов по стране остается крайне неравномерным. По оценкам НАПФ:

78% россиян получают менее 100 тыс. в месяц

При этом лишь 12% граждан (около 9 млн человек) из этой группы зарабатывают выше среднего по стране — от 75 тысяч

Еще 11% — от 60 тыс. до 75 тыс.,

Около 15% — от 45 тыс. до 60 тыс.,

А самая многочисленная группа — почти 40% (30 млн человек) — живет на сумму до 45 тыс. рублей.

Доходы выше 100 тыс. рублей имеют около 22% населения (17 млн)."

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:17 30-04-2026

в России превысила 103,9 тысячи --- хрошо наверное в России

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:22:10 30-04-2026

Так это в РФ. А в Алтайском крае всё по другому - вот вокруг меня 5 человек сидит, у них нет такой зарплаты..

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:53 30-04-2026

Мимопроходящий (10:22:10 30-04-2026) Так это в РФ. А в Алтайском крае всё по другому - вот вокруг...
А у людей, сидящих в Заксобрании АК всё сходится )))

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.............

12:08:14 30-04-2026

Несчастные нищие пенсионеры... Помереть бы скорее... Жить невозможно...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:03 30-04-2026

............. (12:08:14 30-04-2026) Несчастные нищие пенсионеры... Помереть бы скорее... Жить не... Предлагаю альтернативный вариант: пусть сдохнут (и поскорее) те, кто нас вогнал и вгоняет в нищету.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:27 30-04-2026

Гость (12:49:03 30-04-2026) Предлагаю альтернативный вариант: пусть сдохнут (и поскорее)... В колхозе есть председатель, он решает все и эту схему никто не отменял.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Инпут

14:12:54 30-04-2026

Это исходя из налогов посчитали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:47 30-04-2026

вот меня бесит ограничение в мес на 300 000, почему?? почему его ввели-то? какое кому дело, сколько я снимаю, дебет, белый бизнес. НЕТ нельзя наличку трогать! уродство

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Эд.

18:27:25 30-04-2026

Около 30 тыр старыми(2013г.) и это средняя, а не медианная. Это же насколько все обнищали с тех счастливых времён

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:43:29 30-04-2026

Эд. (18:27:25 30-04-2026) Около 30 тыр старыми(2013г.) и это средняя, а не медианная. ... Как раз в 12 году получал 30, было норм, бенз по моему 14 стоил, или 16.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:41:08 01-05-2026

гость (21:43:29 30-04-2026) Как раз в 12 году получал 30, было норм, бенз по моему 14 ст... Тогда даже получая 30 000 р - можно было и квартиру взять в ипотеку и машину купить в кредит по нормальной ставке. Да не раз еще будем вспоминать жирные 2012-2014 годы, как вспоминаем СССР.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:19 01-05-2026

Гость (01:41:08 01-05-2026) Тогда даже получая 30 000 р - можно было и квартиру взять в ... Да! Был миг на протяжение двух лет, но кому то захотелось еще большего и понеслись по наклонной в низ. История ничему не учит, хотя за неё готовы порвать, как британский флаг.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Око

10:59:14 01-05-2026

Это про ту Россию которая внутри МКАДа , за МКАД ом другая Россия которую обдирают

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров