Средняя зарплата в России превысила 103,9 тысячи рублей

За год показатель вырос на 15%

30 апреля 2026, 08:47, ИА Амител

Среднемесячная заработная плата в России в феврале 2026 года составила 103 900 рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.

В январе средний показатель был чуть ниже — 103 612 рублей. В годовом выражении рост оказался более ощутимым: по сравнению с февралем 2025 года зарплата выросла на 15%.

Также статистики отметили, что за последние десять лет заработки руководителей в стране выросли почти втрое, достигнув в среднем 178 тысяч рублей.

Самые высокие доходы среди управленцев зафиксированы в Чукотском автономном округе — 337 тысяч рублей, и в Москве — 315 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где руководители получают по 264 тысячи рублей.