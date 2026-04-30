Средняя зарплата в России превысила 103,9 тысячи рублей
За год показатель вырос на 15%
30 апреля 2026, 08:47, ИА Амител
Среднемесячная заработная плата в России в феврале 2026 года составила 103 900 рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.
В январе средний показатель был чуть ниже — 103 612 рублей. В годовом выражении рост оказался более ощутимым: по сравнению с февралем 2025 года зарплата выросла на 15%.
Также статистики отметили, что за последние десять лет заработки руководителей в стране выросли почти втрое, достигнув в среднем 178 тысяч рублей.
Самые высокие доходы среди управленцев зафиксированы в Чукотском автономном округе — 337 тысяч рублей, и в Москве — 315 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где руководители получают по 264 тысячи рублей.
08:51:30 30-04-2026
Ну наконец-то!
Сейчас нищеброды опять начнут писать , что это всё неправда
09:15:35 30-04-2026
Гость (08:51:30 30-04-2026) Ну наконец-то!Сейчас нищеброды опять начнут писать , что... Это неправда
09:43:49 30-04-2026
Нищеброд (09:15:35 30-04-2026) Это неправда... Это правда,но...
ЭТО НЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ!!! Не путайте!
22:51:03 30-04-2026
Гость (08:51:30 30-04-2026) Ну наконец-то!Сейчас нищеброды опять начнут писать , что... 10-ти месячный сын Красного купил квартиру за 760 млн, а вы чего добились в этой жизни)
23:00:05 30-04-2026
Гость (08:51:30 30-04-2026) Ну наконец-то!Сейчас нищеброды опять начнут писать , что... Вот таких как вы и сажают на высокие посты пилить бюджеты. И высмеивать нищебродов.
09:03:05 30-04-2026
раньше тележка из ленты была до верху на 5 -6 тысяч
сейчас такая будет уже тысяч на 20
09:30:52 30-04-2026
Гость (09:03:05 30-04-2026) раньше тележка из ленты была до верху на 5 -6 тысячсейча... Пффф 20 лет назад можно было на 700-100 затариться двумя пакетами с едой
10:56:48 30-04-2026
Гость (09:03:05 30-04-2026) раньше тележка из ленты была до верху на 5 -6 тысячсейча...
12 лет назад средний автомобиль стоил в 3 раза меньше чем сейчас
09:20:28 30-04-2026
это все неправда
09:28:32 30-04-2026
нищеброд (09:20:28 30-04-2026) это все неправда... Если брать зарплату одного миллиардера и миллиона нищебробов, то сотка на рыло как раз и выходит. Только толку то с той статистики. Вторая древнейшая профессия после первой - обслуживать извращённые желания богачей видеть в себе благодетеля через удобные цифры.
Почему населению уже четыре года не отдают замороженные валютные вклады в банках в наличной валюте? Это как бы мошенничество минимум. Люди в банк несли валюту - вот и отдавайте валюту, а не дрова.
09:43:30 30-04-2026
расскажите это людям, едущим на работу в тесном душном трамвае
09:43:36 30-04-2026
рост зарплаты не говорит ниочем, даже если он есть. Главный фактор - покупательская способность.
год назад оперативка ддр5 Kingston FURY стоила порядка 10к рублей в распространенном магазиине, сейчас этот же товар стоит 40к.
Даже если и выросла зарплата на 15% то цены на многие товары вырос в двое, а на некоторые товары в четверо.
09:43:57 30-04-2026
Хватит уже "мусолить" это тему про "среднюю зарплату". Было же уже разъяснение, что в данном случае рассматривается среднемесячный доход граждан, в том числе конечно и олигархии. А средняя зарплата, начисляемая за наемный труд, составляет в РФ 55-60 тыр.
09:51:13 30-04-2026
Статья с майл.ру: "❕Без Москвы и Севера средний доход россиян составил 60 тысяч — «Известия»
Средний доход россиян в 2025 году составил около 75 тыс. рублей в месяц, следует из данных Росстата. В показатель входят зарплаты, заработок от самозанятости, собственности и социальные выплаты.
Однако эта цифра во многом искажена за счет богатых регионов — Москвы (167 тыс. в месяц), Чукотки (216 тыс.), Ямало-Ненецкого автономного округа (170 тыс.), Магаданской (144 тыс.) и Сахалинской областей (117 тыс.).
Если исключить регионы-лидеры, средний доход снижается на четверть — до 60 тыс., подсчитали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), с докладом которой ознакомились «Известия».
Распределение доходов по стране остается крайне неравномерным. По оценкам НАПФ:
78% россиян получают менее 100 тыс. в месяц
При этом лишь 12% граждан (около 9 млн человек) из этой группы зарабатывают выше среднего по стране — от 75 тысяч
Еще 11% — от 60 тыс. до 75 тыс.,
Около 15% — от 45 тыс. до 60 тыс.,
А самая многочисленная группа — почти 40% (30 млн человек) — живет на сумму до 45 тыс. рублей.
Доходы выше 100 тыс. рублей имеют около 22% населения (17 млн)."
10:01:17 30-04-2026
в России превысила 103,9 тысячи --- хрошо наверное в России
10:22:10 30-04-2026
Так это в РФ. А в Алтайском крае всё по другому - вот вокруг меня 5 человек сидит, у них нет такой зарплаты..
10:57:53 30-04-2026
Мимопроходящий (10:22:10 30-04-2026) Так это в РФ. А в Алтайском крае всё по другому - вот вокруг...
А у людей, сидящих в Заксобрании АК всё сходится )))
12:08:14 30-04-2026
Несчастные нищие пенсионеры... Помереть бы скорее... Жить невозможно...
12:49:03 30-04-2026
............. (12:08:14 30-04-2026) Несчастные нищие пенсионеры... Помереть бы скорее... Жить не... Предлагаю альтернативный вариант: пусть сдохнут (и поскорее) те, кто нас вогнал и вгоняет в нищету.
20:54:27 30-04-2026
Гость (12:49:03 30-04-2026) Предлагаю альтернативный вариант: пусть сдохнут (и поскорее)... В колхозе есть председатель, он решает все и эту схему никто не отменял.
14:12:54 30-04-2026
Это исходя из налогов посчитали?
18:17:47 30-04-2026
вот меня бесит ограничение в мес на 300 000, почему?? почему его ввели-то? какое кому дело, сколько я снимаю, дебет, белый бизнес. НЕТ нельзя наличку трогать! уродство
18:27:25 30-04-2026
Около 30 тыр старыми(2013г.) и это средняя, а не медианная. Это же насколько все обнищали с тех счастливых времён
21:43:29 30-04-2026
Эд. (18:27:25 30-04-2026) Около 30 тыр старыми(2013г.) и это средняя, а не медианная. ... Как раз в 12 году получал 30, было норм, бенз по моему 14 стоил, или 16.
01:41:08 01-05-2026
гость (21:43:29 30-04-2026) Как раз в 12 году получал 30, было норм, бенз по моему 14 ст... Тогда даже получая 30 000 р - можно было и квартиру взять в ипотеку и машину купить в кредит по нормальной ставке. Да не раз еще будем вспоминать жирные 2012-2014 годы, как вспоминаем СССР.
10:02:19 01-05-2026
Гость (01:41:08 01-05-2026) Тогда даже получая 30 000 р - можно было и квартиру взять в ... Да! Был миг на протяжение двух лет, но кому то захотелось еще большего и понеслись по наклонной в низ. История ничему не учит, хотя за неё готовы порвать, как британский флаг.
10:59:14 01-05-2026
Это про ту Россию которая внутри МКАДа , за МКАД ом другая Россия которую обдирают