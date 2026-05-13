Путина заверили, что спад доходов населения не повлияет на размер соцвыплат

К концу года ожидается небольшая корректировка доходов

13 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реальные денежные доходы населения в России выросли в первом квартале 2026-го, однако по итогам года ожидается небольшой спад. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства спросил, какой рост реальных доходов на данный момент. Министр ответил, что по первому кварталу — 2,6%.

«И вы думаете, что к концу года снизится на один процентный пункт?» — уточнил Путин.

«Да, будет корректировка. У нас процентные доходы у людей большие по депозитам, а поскольку ставки снижаются… С зарплатой все нормально, с социальными выплатами, разумеется, все стабильно», — указал министр.

При этом, заверил Решетников, зарплаты будут расти. В том числе и на фоне дефицита рабочей силы, добавил Путин.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли на 26,1% за три года.