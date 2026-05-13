Путина заверили, что спад доходов населения не повлияет на размер соцвыплат
К концу года ожидается небольшая корректировка доходов
13 мая 2026, 11:00, ИА Амител
Реальные денежные доходы населения в России выросли в первом квартале 2026-го, однако по итогам года ожидается небольшой спад. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства спросил, какой рост реальных доходов на данный момент. Министр ответил, что по первому кварталу — 2,6%.
«И вы думаете, что к концу года снизится на один процентный пункт?» — уточнил Путин.
«Да, будет корректировка. У нас процентные доходы у людей большие по депозитам, а поскольку ставки снижаются… С зарплатой все нормально, с социальными выплатами, разумеется, все стабильно», — указал министр.
При этом, заверил Решетников, зарплаты будут расти. В том числе и на фоне дефицита рабочей силы, добавил Путин.
Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли на 26,1% за три года.
11:12:07 13-05-2026
О. так спад или рост - определится не могут? Ну у кого то убыло, а прибыло, аж миллионами или миллиардами?
11:13:12 13-05-2026
а можно как то убрать этих заверителей, куда нибудь в лес поглубже, и напрямую к народу прислушаться, который уже пищит от затянутых гаек, а им все вводят и вводят новые штрафы, и повышают цены, а в новостях кукарекают о повышении зарплат и росту экономики, при закрывающихся ежедневно предприятиях и разваливающихся остатков заводов.
11:57:44 13-05-2026
"Я тебе, конечно, верю -
Разве могут быть сомненья?.."
🤣
16:00:26 13-05-2026
Как далек президент от реальности. РБК заявил, что многие крупные фирмы избавляются от сотрудников. Сокращения могут достигнуть 20-25% и это в СБЕРе и ВТБ. Что говорить о других предприятиях....
10:24:46 14-05-2026
Гость (16:00:26 13-05-2026) Как далек президент от реальности. РБК заявил, что многие кр... президент в курсе всего абсолютно, не переживайте
16:07:26 13-05-2026
У нас процентные доходы у людей большие по депозитам, а поскольку ставки снижаются…
Сумма 90% депозитов - у 10 % россиян. Эти 10% - обычно собственники крупного бизнеса, и более половины из них не работают, а контролируют работу директоров предприятий. Так что снижение ставок по депозитам - никак не повлияет на большинство населения. Но в статистике Решетникова этот 1% может что-то объяснить. Он нас всех за идиотов считает? А президент с этим соглашается??!!!
07:57:44 14-05-2026
«С зарплатой все нормально, с социальными выплатами, разумеется, все стабильно». 🤣🤣🤣 сказка
11:20:26 14-05-2026
Что касается соцвыплат. Как известно, правительство существенно повысило тарифы ЖКХ для населения. ОК! Тогда ждем увеличения субсидий. Приятельница-пенсионерка рассказала, что соцзащита наоборот, уменьшила выплаты. Мало того, за апрель перечислили на 100р меньше из суммы, которую назначили в прошлом году. Что произошло? Она позвонила на горячую линию. Звонок через 8 800…. Бесплатный. Но! Там не могут сказать ничего существенного, не переводят на местную организацию, только дают номер барнаульской соцзащиты, куда надо звонить платно (помимо разговора идет ещё оплата времени ожидания).
В барнаульской Соцзащите начали говорить, что не удивляйтесь, в мае будет ещё меньше. Пенсионерка попросила не рассказывать, что трава зеленая, а небо голубое, в мае уже нет отопления, всем понятно; объясните снижение в апреле. Сотрудница поведала, что их организация постоянно получает дополнительные сведения и может корректировать сумму каждый месяц, независимо от того, что назначили в прошлом году. Но в прошлом году тарифы были меньше! (потом приятельница мне рассказала, что вспомнила, в апреле уезжала к родственникам, отключала холодильник, «сэкономила» электричество, больше ничего не изменилось, видимо, за это сняли 100р.).
Настаивая на своём, пенсионерка напомнила, что основанием для субсидии служит то, что сумма коммуналки больше 18% дохода гражданина, а у неё составляет 40% от пенсии, после выплаты субсидии услуги продолжают оставаться существенно больше 18% , даже больше 22% , то есть нарушение Федерального закона налицо. Не найдя аргументов, « соцзащитница» парировала: «А что, вы хотите 100% субсидии?» Мне это напомнило недавний поход на рынок. Дед покупал тапочки, просил у продавщицы скидку, та ему отвечала, может, тебе их вообще подарить. Такое впечатление, что в барнаульскую Соцзащиту набирают работников от базарного прилавка.