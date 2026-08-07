Глава Минпромторга РФ похвалил алтайскую промышленность и пообещал помочь вагонному заводу

Предприятия края показали в первой половине 2026 года хороший рост, отметил Антон Алиханов в ходе поездки на Алтай

07 августа 2026, 16:25, ИА Амител

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов / Фото: Виктор Гусейнов / Минпромторг России

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов высоко оценил результаты работы предприятий Алтайского края за первое полугодие 2026-го. Об этом он сообщил в Барнауле, куда приехал с рабочим визитом.

Промышленность в крае растет

За первую половину этого года промышленность Алтайского края показала почти 2% прироста, сообщил Алиханов. Он добавил, что по итогам прошлого года было небольшое снижение, но в целом отрасль в регионе "растет хорошо" и быстрее, чем в среднем по России.

«Здесь очень диверсифицированный промышленный комплекс: машиностроение, специальные, прецизионные изделия. Создаются технопарки и кластеры, активно используются механизмы льготного финансирования. Только за 2025 год через Минпромторг России предприятия региона получили 1,1 млрд рублей федеральных субсидий. Со своей стороны министерство продолжит оказывать системную поддержку для устойчивого развития промышленности», — отметил министр.Одним из предприятий, которое он посетил в ходе поездки, стал Барнаульский меланжевый комбинат. Его Алиханов назвал одним из самых современных предприятий во всем российском легпроме. По его словам, благодаря федеральным и краевым усилиям здесь выстроили современную инфраструктуру, которая обеспечивает высокое качество продукции. Плюс, на долгосрочную перспективу решен вопрос с поставками и переработкой хлопка — предприятие тесно сотрудничает с Таджикистаном.

"Алтайвагон" постараются поддержать

Прокомментировал глава федерального Минпрома и ситуацию на "Алтайвагоне": таким предприятиям сейчас непросто, поскольку в России сложился профицит вагонов. По словам Алиханова, в ближайшее время может появиться новая льготная программа для покупателей.

«Я недавно докладывал об этой непростой ситуации первому зампреду правительства Денису Мантурову, будем ее обсуждать и сегодня. Обсудим программу льготного финансирования. По линии Минпрома мы уже поддерживаем закупку "Российскими железными дорогами" локомотивного парка, пригородных электричек. Конечно, нам важно, чтобы и вагонный парк обновлялся, становился все более инновационным. А "Алтайвагон" как раз производит такие инновационные вагоны и оборудование», — сказал министр.Алиханов подчеркнул, что федеральному министерству крайне важно обеспечить "Алтайвагон" заказами как можно скорее:

«Надеюсь, мы найдем какие-то подходы к решению этой задачи. Будем определяться с объемом финансирования. Решения нужны в ближайшее время, чтобы обеспечить людей работой и ни в коем случае не потерять компетенцию, которая приобретена на "Алтайвагоне" за эти годы».Министр добавил, что если появится возможность, льготную программу постараются запустить уже в этом году.