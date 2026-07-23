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Глава Минтруда назвал причину падения уровня бедности в России

По его словам, показатель продолжает снижаться, а комплекс социальных мер позволяет удерживать динамику

23 июля 2026, 15:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уровень бедности в России составляет 6,7%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет РИА Новости.

23 июля в Москве состоялось заключительное в текущем созыве заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно — 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки», — сказал Котяков.

Чтобы определить уровень бедности, власти ориентируются на актуальный прожиточный минимум, который формируется из стоимости базовой потребительской корзины.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что снижение показателя бедности в стране происходит из-за роста зарплат и мер поддержки — это результат системной работы власти.

Зарплата. Митинг / Фото: amic.ru

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Экономика Россия деньги
       

Комментарии 40

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Гость

15:44:35 23-07-2026

Когда сам оцениваешь свою работу, оценка всегда выходит завышенной и неадекватной, можно сказать с отрицательным вектором роста поддержки электората.

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Паша

15:44:43 23-07-2026

Все люди, которых я знаю. Что живут за чертой бедности. Сами выбрали себе такую жизнь. И сами не хотят ее менять и делать какие то шаги к улучшению качества жизни. Тем более с современным уровнем качества владения какой нибудь специальностью. Можно себе в современных не слишком замороченных учебных центрах наделать кучу корок и найти нормальную работу. Можно обратиться в госконтооу и там тебя и обучают и устроят. Но людям это не надо. Это же ответственность и обязанности.

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Гость

16:35:29 23-07-2026

Паша (15:44:43 23-07-2026) Все люди, которых я знаю. Что живут за чертой бедности. Сами... еще чего? Это ж шевелиться надо, учится новому, работать руками или головой. Проще ныть в интернете под новостями и власть ругать, это же их обязанность стремится, чтобы жизнь как-то лучше стала

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интересно.

16:53:18 23-07-2026

Паша (15:44:43 23-07-2026) Все люди, которых я знаю. Что живут за чертой бедности. Сами... они не захотели стать Чубайсами, Дерипасками, Ротенбергами..
они родились-Сидоровыми и Петровыми.

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Гость

16:54:46 23-07-2026

Паша (15:44:43 23-07-2026) Все люди, которых я знаю. Что живут за чертой бедности. Сами... Паша, на каникулах не надо сидеть перед экраном.

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Гость

17:00:04 23-07-2026

Паша (15:44:43 23-07-2026) Все люди, которых я знаю. Что живут за чертой бедности. Сами... Что за бред я только что прочитал, мозговой понос какой-то. Кому ты нужен с липовыми корками непонятных учебных центров, никто таких на работу не берет. Папкин сынулька однако ?

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Паша

17:23:25 23-07-2026

Гость (17:00:04 23-07-2026) Что за бред я только что прочитал, мозговой понос какой-то. ... Иди сварщиком на любой завод устраивайся. Примут сразу если хоть немного умеешь варить доучат. Зарплата за сто. Не знаешь реальной рабочей жизни. Не коментируй. Я очень много людей знаю и люблю выпить и пообщаться. И на следующий день обязательно иду на работу. Потому что и пить умею и работать....

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Кхм...

21:30:45 23-07-2026

Паша (17:23:25 23-07-2026) Иди сварщиком на любой завод устраивайся. Примут сразу если ... Ну, так-то это брехня. Сварщик (именно сварщик) "на любом заводе" Алтайского края в зарабатывает тысяч 70 максимум. И то, при условии, что он прикреплён к бригаде заливщиков металла. Ну, если он будет брать подработки и ходить домой только поспать и без выходных, тогда, конечно, он сможет разбогатеть - стодвадцатьтыщ и некогда деньги тратить.😁

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Паша

21:54:27 23-07-2026

Кхм... (21:30:45 23-07-2026) Ну, так-то это брехня. Сварщик (именно сварщик) "на любом за... С чего вы взяли? У вас просто ложная информация. Хорошо я уточню. Я имел виду электрогазосварщик. Откройте просто сайт вакансий и утритесь. Я уже молчу про реальных электрогазосварщиков на заводах. А про линейку про которую вы говорите я вообще молчу. Конечно у нас в городе есть несколько недобросовестных хозяев литейных цехов. Которых сейчас кстати нормально там всякие структуры прессуют. Но на нормальных литейках люди нормально получают.

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гость

09:52:00 24-07-2026

Паша (21:54:27 23-07-2026) С чего вы взяли? У вас просто ложная информация. Хорошо я у... если на сайте вакансий есть вакансия, то это вовсе не значит, что работа есть, и что в работнике нуждаются. А ты знаешь, что есть специальные команды, которые запрашивают вакансию, создавая иллюзию поиска работы? Вот они хорошо получают за размещение фейковых вакансий. Вся ситуация с избытком работы в стране и недостатком кадров - сплошная иллюзия. Сплошной обман.

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Гость

10:11:28 24-07-2026

гость (09:52:00 24-07-2026) если на сайте вакансий есть вакансия, то это вовсе не значит... Иди лечись.

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Гость

10:46:49 24-07-2026

гость (09:52:00 24-07-2026) если на сайте вакансий есть вакансия, то это вовсе не значит... Согласен, так и есть. На сайтах куча липовых вакансий, которые висят там просто так, для каких-то своих отчетов кадровыми службами

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Гость

10:50:56 24-07-2026

Паша (17:23:25 23-07-2026) Иди сварщиком на любой завод устраивайся. Примут сразу если ... Я то как раз знаю и варить я умею, причем варю кузовщину, если вообще понимаешь что это такое :-) И это каторжная работа, органы дыхания и зрения выносятся капитально, никому не посоветую идти туда работать и платят там далеко не такие сказочные деньги, и в других местах примерно также в нашем городе. Так что свои сказки оставь при себе, там правды наверное только то что ты прибухнуть любишь

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Паша

12:07:45 24-07-2026

Гость (10:50:56 24-07-2026) Я то как раз знаю и варить я умею, причем варю кузовщину, ес... Ой какие вы все бедные. В правительстве края наверно не знают плакать или материться. А если серьезно. Откажитесь на стропаля и идите на тот же завод. Давайте стропальщика обсудим.

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Гость

12:54:51 24-07-2026

Паша (12:07:45 24-07-2026) Ой какие вы все бедные. В правительстве края наверно не знаю... Что с тобой можно обсуждать, ты никто, очередной любитель прибухнуть, как ты сам признался. Ты не в теме ни в чем, но лезешь указывать везде. Пасись ...

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Паша

13:32:04 24-07-2026

Гость (12:54:51 24-07-2026) Что с тобой можно обсуждать, ты никто, очередной любитель пр... Ну тебе если работать не охота. Ты найди рядом с собой угол и убейся об него. Потому что деньги как здесь пишут по 300000 за твою гаражную кузовщину платить тебе не будут. А на Трансмаш я так вижу ты не хочешь.

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Паша

13:51:45 24-07-2026

Гость (12:54:51 24-07-2026) Что с тобой можно обсуждать, ты никто, очередной любитель пр... И я то как раз могу назвать пару предприятий, где простые работники получили тринадцатую 300 тысяч. И ничего не надо было просто работай и работай.

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Паша

12:11:17 24-07-2026

Гость (10:50:56 24-07-2026) Я то как раз знаю и варить я умею, причем варю кузовщину, ес... Отучитесь на стропальщиков.

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Гость

15:49:39 23-07-2026

Котяхов? Что он знает о бедности в России?

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Гость

15:49:40 23-07-2026

Прожиточный минимум уже сам по себе днищенское днище, которое притянули за уши для красивой картинки в телевизоре. Просто примите, что в России минимум это 300 000 р месяц, что что меньше - беднота.

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Мусик

15:55:34 23-07-2026

Гость (15:49:40 23-07-2026) Прожиточный минимум уже сам по себе днищенское днище, которо... и люди живут исключительно в пределах Садового кольца.

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Гость

16:38:00 23-07-2026

Мусик (15:55:34 23-07-2026) и люди живут исключительно в пределах Садового кольца.... С зарплатой 300000 внутри садового даже арендовать квартиру не выйдет.

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Гость

16:52:07 23-07-2026

Мусик (15:55:34 23-07-2026) и люди живут исключительно в пределах Садового кольца....
Приходилось общаться где-то году в 2010-м с одним таким человеком. Тогда и узнал, что все, кто за пределами кольца, это гуманоиды... за себя даже уточнять не стал.

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гость

12:46:18 24-07-2026

Гость (16:52:07 23-07-2026) Приходилось общаться где-то году в 2010-м с одним таким ...
ТОчно, они как-то сразу забывают, что сами из народа вышли. Им садовое кольцо башню сносит.

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Гость

16:13:33 23-07-2026

Гость (15:49:40 23-07-2026) Прожиточный минимум уже сам по себе днищенское днище, которо... не ну если 300 косарей это минимум я даже в нищие не попадаю. Получается мне за минималку надо год впердюливать чтоб заработать

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таки да.

16:51:03 23-07-2026

Гость (15:49:40 23-07-2026) Прожиточный минимум уже сам по себе днищенское днище, которо... 300 т.р.
для маленькой семьи-мама, папа и ребёнок.

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Гость

16:03:34 23-07-2026

А изменения методики подсчета конечно тут не при чем

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Гость

16:54:08 23-07-2026

Гость (16:03:34 23-07-2026) А изменения методики подсчета конечно тут не при чем...
Нет конечно, это чистое совпадение

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Маркел Сасипаторыч

16:07:54 23-07-2026

У них всё в ажуре,они в шоколаде,а мы "богатеем" день ото дня.Сплошное враньё.

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Акакий Повсекакиевич

17:13:41 23-07-2026

Маркел Сасипаторыч (16:07:54 23-07-2026) У них всё в ажуре,они в шоколаде,а мы "богатеем" день ото дн... Такова твоя селяви!

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Американ Африканыч

22:39:04 23-07-2026

Маркел Сасипаторыч (16:07:54 23-07-2026) У них всё в ажуре,они в шоколаде,а мы "богатеем" день ото дн... Как говорится дурень думкою богатеет. Мечтай дальше

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Гость

16:33:03 23-07-2026

Есть завышенные ожидания-,а есть обманутые ожидания

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Николай

17:41:31 23-07-2026

Причина падения уровня бедности - бред министра.

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Гость

18:13:47 23-07-2026

Николай (17:41:31 23-07-2026) Причина падения уровня бедности - бред министра....
Падение уровня бедности в понимании министра -это синоним роста уровня благосостояния. Но рост благосостояния в сегодняшних условиях выглядит слишком вызывающим и может сказаться отрицательным ростом на итак выдающемся рейтинге министра.

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Гость

17:58:39 23-07-2026

Из параллельного мира это сообщение. Типа: кто вы? И. Где я?

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Гость

21:05:57 23-07-2026

потому что Росстат считает так как ему приказали.

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Пенсионер

21:37:29 23-07-2026

Лично мне Силуанов тыщу добавил на путешествия. Какой такой уровень бедности? Неее, не слышал.

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Гость

22:55:22 23-07-2026

По данным Росстата, в I квартале 2026 года граница бедности в целом по России составила 17 606 рублей в месяц.
Можно и границу бедности в 5000 р сделать - тогда бедности вообще практически не будет. Можно ли прожить на 18000 руб - и считаться НЕ бедным человеком???!!! Вопрос риторический. Граница бедности лежит примерно в 30-40 тыс. рублей - это граница выживаемости в рублях. А ниже этой границы 30-40% населения, а не 6,7%.

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гость

09:45:30 24-07-2026

вот если искать виновных в том, почему в стране много бедных, так главным виновником можно назвать Котякова. Мало того, что он бездарный министр, так еще сказки рассказывает и вводит в заблуждение руководство страны.

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гость

12:49:04 24-07-2026

Наше руководство само введет кого хочешь куда оно захочет.

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