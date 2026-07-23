По его словам, показатель продолжает снижаться, а комплекс социальных мер позволяет удерживать динамику

23 июля 2026, 15:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уровень бедности в России составляет 6,7%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет РИА Новости.

23 июля в Москве состоялось заключительное в текущем созыве заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно — 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки», — сказал Котяков.

Чтобы определить уровень бедности, власти ориентируются на актуальный прожиточный минимум, который формируется из стоимости базовой потребительской корзины.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что снижение показателя бедности в стране происходит из-за роста зарплат и мер поддержки — это результат системной работы власти.