Реальные доходы россиян выросли на 26,1% за три года

Вице‑премьер Александр Новак назвал темпы роста самыми высокими за последние 20 лет

12 мая 2026, 08:33, ИА Амител

Зарплата. Митинг / Фото: amic.ru

Вице‑премьер Александр Новак сообщил, что за последние три года реальные денежные доходы россиян выросли на 26,1% — это самые высокие темпы роста за последние два десятилетия, пишут "Ведомости".

По словам Новака, такой прирост обеспечен за счет нескольких компонентов: заработной платы, социальных выплат, а также доходов от предпринимательства и собственности. Отдельно вице‑премьер отметил динамику реальных заработных плат: за указанный период они увеличились на 23,9%, причем в 2025 году рост составил 4,4%.

Александр Новак также поделился прогнозами на ближайшие годы: в 2026‑м ожидается рост реальных доходов населения на 1,6%, а в период с 2027 по 2029 год темпы роста должны ускориться — в связи с повышением экономической активности.

Кроме того, вице‑премьер обратил внимание на стабильно благоприятную ситуацию на рынке труда. Так, уровень безработицы в России держится на исторически низком уровне — 2,2%. Еще одним значимым достижением Новак назвал сокращение уровня бедности, который по итогам 2025 года достиг минимальных исторических значений и составил 6,7%.