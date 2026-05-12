Реальные доходы россиян выросли на 26,1% за три года
Вице‑премьер Александр Новак назвал темпы роста самыми высокими за последние 20 лет
12 мая 2026, 08:33, ИА Амител
Вице‑премьер Александр Новак сообщил, что за последние три года реальные денежные доходы россиян выросли на 26,1% — это самые высокие темпы роста за последние два десятилетия, пишут "Ведомости".
По словам Новака, такой прирост обеспечен за счет нескольких компонентов: заработной платы, социальных выплат, а также доходов от предпринимательства и собственности. Отдельно вице‑премьер отметил динамику реальных заработных плат: за указанный период они увеличились на 23,9%, причем в 2025 году рост составил 4,4%.
Александр Новак также поделился прогнозами на ближайшие годы: в 2026‑м ожидается рост реальных доходов населения на 1,6%, а в период с 2027 по 2029 год темпы роста должны ускориться — в связи с повышением экономической активности.
Кроме того, вице‑премьер обратил внимание на стабильно благоприятную ситуацию на рынке труда. Так, уровень безработицы в России держится на исторически низком уровне — 2,2%. Еще одним значимым достижением Новак назвал сокращение уровня бедности, который по итогам 2025 года достиг минимальных исторических значений и составил 6,7%.
08:44:28 12-05-2026
В слове "уменьшились" допущено 11 ошибок.
08:49:12 12-05-2026
А цены в два-три раза. И ни в чем себе не отказывайте.
09:02:46 12-05-2026
Если убрать из расчетов доходов выплаты участникам СВО
Картина резко поменяется.
09:16:34 12-05-2026
у простых людей доходы упали. а цены выросли. государство выдавливает людей и вынуждает подписывать контракты на СВО.
10:01:27 12-05-2026
На кого расчитана эта лажа?
10:11:54 12-05-2026
владимир (10:01:27 12-05-2026) На кого расчитана эта лажа?... Наверх так докладывают. ОН радуется.
10:09:08 12-05-2026
Доходы увеличились у ограниченного круга людей, расходы увеличились , как и цены на все равняются на получающих выплаты на СВО, не имея кредитов доход 70 тыс .рублей на двоих, это только жить скромно от зарплаты до зарплаты.
10:18:27 12-05-2026
Новак знает. А вы должны свято верить.
10:50:01 12-05-2026
Особенно смешно данная новость выглядит на фоне рядом расположенной новости о закрытии фитнесс-центров по всей стране....
13:14:47 12-05-2026
Пару- тройку лет назад, на 4 тысяи приносил домой из магазина 2 больших пакета с продуктами. Сейчас один скромный. И не нужен мне вице‑премьер со своей динамикой, темпами роста, уровнем безработицы... Проще надо быть. И честнее.
13:35:47 12-05-2026
Гость (13:14:47 12-05-2026) Пару- тройку лет назад, на 4 тысяи приносил домой из магазин... Честных, на эти должности не допускают, вот в чем загвоздка. "В Библии «отцом лжи» назван дьявол (сатана). Это выражение встречается в Евангелии от Иоанна 8:44, где Иисус Христос говорит, что когда дьявол лжет, он говорит свое, так как является лжецом и отцом лжи"
20:11:41 12-05-2026
Вероятно у чиновников выросли? А у нас когда вырастут - а то мы все нищее и нищее.