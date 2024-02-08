Голикова рассказала о проработке изменений в ЕГЭ
Вице-премьер добавила, что эксперты также обсуждают целесообразность дополнительных испытаний при поступлении в вузы
08 февраля 2024, 22:35, ИА Амител
Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по науке и образованию с участием президента Владимира Путина рассказала о проработке изменений в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Как сообщает "Ъ", она отметила, что "забегать вперед" пока не стоит, поскольку вопрос еще обсуждается.
По ее словам, физика, математика и другие естественные науки сейчас находятся "в очень серьезной проработке", в том числе и в подходах к сдаче ЕГЭ.
"Я не буду забегать пока вперед, мы сейчас их обсуждаем с экспертами", – рассказала Голикова.Вице-премьер добавила, что эксперты также обсуждают целесообразность дополнительных испытаний при поступлении в вузы. При этом она признала, что эта тема "очень тонкая".
01:12:34 09-02-2024
Не повезло нам. Похоже, что сегодняшние руководители российским образованием не понимают, что это такое образование и для чего оно нужно. В образовательном механизме России сконцентрировались "учёные", как говорят на Руси, ханыги - гомоцапусы, хорошо научившиеся держаться только за гос-кормушку. Судя по сегодняшним учебникам и задачникам, они не понимают, что среднее образование - инструмент жизни в человеческой среде. И учить нужно его владением, а не надуванием мыльных пузырей. Совершенствование инструмента, средства его развития - это уже, в соответствии с интересами обучающихся, высшая школа.4
07:19:09 09-02-2024
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