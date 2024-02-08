Голикова рассказала о проработке изменений в ЕГЭ

Вице-премьер добавила, что эксперты также обсуждают целесообразность дополнительных испытаний при поступлении в вузы

08 февраля 2024, 22:35, ИА Амител

Татьяна Голикова / Фото: altay-news.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по науке и образованию с участием президента Владимира Путина рассказала о проработке изменений в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Как сообщает "Ъ", она отметила, что "забегать вперед" пока не стоит, поскольку вопрос еще обсуждается.

По ее словам, физика, математика и другие естественные науки сейчас находятся "в очень серьезной проработке", в том числе и в подходах к сдаче ЕГЭ.

"Я не буду забегать пока вперед, мы сейчас их обсуждаем с экспертами", – рассказала Голикова.Вице-премьер добавила, что эксперты также обсуждают целесообразность дополнительных испытаний при поступлении в вузы. При этом она признала, что эта тема "очень тонкая".