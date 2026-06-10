Госдума разрешила управлять багги и вездеходами с правами категорий B, C и D

Водители старше 19 лет со стажем от года смогут управлять техникой категории АII, но только арендованной

10 июня 2026, 13:16, ИА Амител

Рейд по выявлению мотоциклистов без прав / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, расширяющий возможности управления багги и вездеходами. Теперь такой транспорт смогут водить обладатели прав категорий B, C или D — при соблюдении ряда условий, пишет ТАСС.

Инициатива, внесенная в парламент сенаторами Андреем Кутеповым и Алексеем Синицыным, вносит изменения в федеральные законы "О самоходных машинах и других видах техники" и "О безопасности дорожного движения".

Речь идет о транспорте категории АII — к ней относят внедорожные машины массой до 3,5 тонны с числом пассажирских сидений не более восьми. В эту категорию входят в том числе багги и вездеходы. Согласно проекту, управлять такой техникой смогут водители старше 19 лет, имеющие удостоверение категории B, C или D и стаж вождения не менее одного года.

Во втором чтении в законопроект внесли важные уточнения: право управлять багги и вездеходами с правами категорий B, C, D распространяется только на арендуемый транспорт. При этом арендодатель обязан провести инструктаж для водителя. Кроме того, правительство получит право установить правила заключения и исполнения договоров аренды такой техники. Ранее сообщалось, что в России расширят список причин для лишения водительских прав.