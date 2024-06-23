Психолог связал интерес к экстремальному отдыху с "нереализованностью"
Почти четверть отдыхающих выбирают экстрим
23 июня 2024, 10:06, ИА Амител
Опрос, проведенный КАЗ "Север", показал, что 25,3% россиян планируют экстремальный отдых. 70,5% респондентов уверены в его безопасности. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Сегодня доля экстремального туризма в продажах вездеходной техники составляет около 30%, – прокомментировал Павел Трыков, директор по развитию компании. – Если раньше вездеходы покупали суровые одиночки, то теперь на первый план выходят организаторы туров и владельцы туристических баз".
Психологи считают, что тяга к экстремальному отдыху – это проявление нереализованности и попытка доказать себе, что "я что-то могу". Также это попытка поколения, которое имеет всё, почувствовать "настоящую жизнь".
16:59:26 23-06-2024
Психологи считают, что тяга к экстремальному отдыху – это проявление нереализованности и попытка доказать себе, что "я что-то могу".
Если посмотреть с другой стороны, это люди с высоким потенциалом, который они еще не реализовали, а экстрим помогает его раскрыть.