Психолог связал интерес к экстремальному отдыху с "нереализованностью"

Почти четверть отдыхающих выбирают экстрим

23 июня 2024, 10:06, ИА Амител

Сплав / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150764

Опрос, проведенный КАЗ "Север", показал, что 25,3% россиян планируют экстремальный отдых. 70,5% респондентов уверены в его безопасности. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сегодня доля экстремального туризма в продажах вездеходной техники составляет около 30%, – прокомментировал Павел Трыков, директор по развитию компании. – Если раньше вездеходы покупали суровые одиночки, то теперь на первый план выходят организаторы туров и владельцы туристических баз".

Психологи считают, что тяга к экстремальному отдыху – это проявление нереализованности и попытка доказать себе, что "я что-то могу". Также это попытка поколения, которое имеет всё, почувствовать "настоящую жизнь".