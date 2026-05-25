В противоборство из-за содержания придомовой территории вступили гаражный кооператив и управляющая компания

25 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Дорога. Уборка снега / Фото: amic.ru

13 мая 2026 года Арбитражный суд Алтайского края поставил точку в коротком, но в какой-то мере затянувшемся споре между барнаульским гаражно-строительным кооперативом "Адмирал" и управляющей компанией "Новая волна". Причиной конфликта послужила уборка снега, который к финалу разбирательства уже полностью растаял. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда.

"Адмирал" еще в марте потребовал от УК убрать снег, который компания якобы складировала на территории над подземными парковками кооператива в Северном Власихинском проезде в Барнауле. А также впредь отказаться от этой практики. Как сказано в решении суда, подземные парковки, согласно позиции "Адмирала", имеют "строительные недостатки", которые приводят к их затоплению весной и просто во время дождей. Снег над ними, соответственно, может стать огромной проблемой.

«Действия ответчика нарушают права истца и создают угрозу имуществу», — ссылается суд на позицию "Адмирала".

В УК с требованиями не согласились, приведя множество аргументов "против". Компания, согласно ее позиции, просто выполняет свою работу в законных рамках. Каких-либо запретов для УК на складирование убранного снега на придомовой территории (кроме покрытой зелеными насаждениями) не существует, а наличие у парковок "строительных недостатков" не может служить препятствием для ее работы.

Сам факт складирования снега над парковками УК также опровергла, назвав его "технически нецелесообразным".

«Истец не представил доказательств причинения вреда или угрозы его причинения действиями ответчика. Заявленное требование о запрете складирования снега не приведет к защите имущественных прав истца, так как парковки протекают по обстоятельствам, не связанным со складированием снега», — приведена в решении суда уже позиция "Новой волны".

Суд, как уже было сказано, занял именно сторону УК. Организация находится полностью в своем праве, а "Адмирал" так и не сумел доказать того, что работа "Новой волны" действительно нанесла ему какой-либо вред. Однако необходимо отметить: к моменту разрешения спора требования "Адмирала" были частично выполнены, так как снега в Барнауле к 13 мая уже не наблюдалось.

Напомним, в некоторых уголках Алтая снег все же сохранялся и во второй половине мая. Например, в Алтайском заповеднике. Склоны особо охраняемой природной территории неожиданно засыпало снегом, что никак не помешало цветению растений. С видео, запечатлевшим причудливое сочетание разных сезонов, можно ознакомиться в материале amic.ru.