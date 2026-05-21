Готовь сани летом. В СГК рассказали о работах к новому отопительному сезону

Энергетики меняют теплосети, проверяют трубы роботами, ремонтируют оборудование ТЭЦ и восстанавливают территории после раскопок

21 мая 2026, 09:45, Александра Черданцева

Игорь Лузанов / Фото: Олег Укладов

Пока жители региона с нетерпением ждут окончательного отступления холодов, коммунальщики уже вовсю готовят Барнаул, Бийск и Рубцовск к новой зиме. Сибирская генерирующая компания начала ремонты на ТЭЦ, перекладку теплосетей, внутритрубную диагностику магистралей и благоустройство после земляных работ. О том, как прошел прошлый отопительный сезон и какие работы компания ведет сейчас, журналистам на пресс-конференции рассказал генеральный директор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов.

Зима холоднее, но порывов меньше

Отопительный период 2025–2026 года в Барнауле, Бийске и Рубцовске прошел спокойнее, чем предыдущий. Повреждений на теплосетях было меньше во всех трех городах. В Барнауле общее число порывов сократилось с 638 до 553. Снизилось и число жителей, которые попадали под отключение отопления: с 254,1 тыс. до 224,1 тыс. человек. В Бийске повреждений стало меньше с 229 до 195. В Рубцовске — с 274 до 206.

«Мы наблюдаем снижение повреждений на тепловых сетях: по Барнаулу — на 13% с небольшим, по Бийску — почти на 15%, по Рубцовску — почти на четверть», — отметил Игорь Лузанов.

По его словам, результат важен еще и потому, что прошлая зима оказалась холоднее предыдущей по средней суточной температуре. При этом продолжительность отопительного периода в Рубцовске стала одной из самых коротких за последние годы: запуск прошел позднее обычного, завершение — раньше.

Изнутри виднее

Один из ключевых этапов подготовки к зиме — внутритрубная диагностика. Ее проводят с помощью специального роботизированного комплекса. Робот проходит внутри сухой трубы и показывает участки, где металл стал тоньше. Такие места можно заменить заранее, не дожидаясь повреждения в отопительный сезон.

В 2024–2026 годах компания планирует продиагностировать 29,3% магистральных сетей подземной прокладки. Специалисты уже проверили 44,2 км участков, в текущем году будет еще 37,5 км.

Игорь Лузанов пояснил, что в первую очередь компания делает акцент на магистральных сетях подземной прокладки.

«Наша первоочередная цель — обеспечить надежность магистральных сетей. Когда коммуникация находится под землей, повреждение требует гораздо больше усилий, работы и времени», — сказал глава "СГК-Алтай".

Собственного диагностического комплекса у компании пока нет, привлекают специализированные организации. По словам Лузанова, свой робот должен появиться в Барнауле в начале следующего года. Стоимость такого комплекса — около 70 млн рублей.

Перекопы уже начались

В 2026 году в Барнауле, Бийске и Рубцовске планируют переложить 63 км теплосетей. На 14 мая заменили 10,9 км — это 17,3% годового плана.

В Барнауле общий план перекладки составляет 42,4 км. Фактически уже выполнено 6,8 км. В Бийске планируют заменить 11 км, готово 2 км. В Рубцовске годовой план — 9,7 км, к середине мая переложили 2,1 км.

«Работа начата там, где это возможно. Объемы большие, ресурсы ограничены, и наша задача — максимально эффективно их распределить», — отметил Игорь Лузанов.

По его словам, темпы обновления пока ниже желаемых. Для стабильного состояния сетей нужно ежегодно менять около 3% трубопроводов. Такой подход связан с нормативным ресурсом трубы около 30 лет.

«Хотелось бы больше, но пока вот так. Планы сформированы исходя из обязательств, соглашений и текущего состояния сетей», — пояснил он.

Отдельный блок работ связан с восстановлением территорий после ремонтов. Только в Барнауле предстоит благоустроить более 45 тыс. кв. м. Еще 17 тыс. "квадратов" — в Бийске и 3,7 тысячи — в Рубцовске.

В СГК подчеркивают: перекладка сетей нужна не только для снижения аварийности, но и для подключения новых потребителей. В 2026 году в Барнауле построят 3,1 км тепловых сетей (объем подключаемой по техприсоединению нагрузки составит 28 Гкал/ч) и 0,8 км в Бийске (5 Гкал/ч). Кстати, как ранее сообщал amic.ru, бийский запас тепловой мощности почти себя исчерпал. Но его реально вернуть. Как именно, можно прочитать в материале "Тепло уходит вразнос. В СГК объяснили, почему Бийску нужно навести порядок в домовых сетях".

Тяжелая котельная "артиллерия"

Подготовка к зиме идет не только на сетях, но и на источниках тепла. Ремонт проведут на 30 котлоагрегатах, 16 турбоагрегатах и 16 турбогенераторах. Кроме того, компания заменит 301 тонну поверхностей нагрева котлов. На части объектов работы уже завершены.

Серьезный ремонт пройдет на барнаульских ТЭЦ: замена участков главных паропроводов на обеих теплоэлектроцентралях, техническое перевооружение третьей турбины на ТЭЦ-2, замена пароперепускных труб на ТЭЦ-3 и другое.

Еще один (что важно — экологический) проект в Барнауле — модернизация системы мокрого золоулавливания (МЗУ) на ТЭЦ-2. СГК продолжает делать ТЭЦ-2 более чистой.

В Бийске среди ключевых работ — реконструкция химцеха для увеличения отпуска пара промышленным потребителям. Также запланированы замена трубной системы подогревателя, техническое перевооружение МЗУ и организация системы оборотного водоснабжения. Два последних проекта также относятся к экологическим.

В Рубцовске предусмотрено завершение реконструкции химцеха на Южной тепловой станции, в планах замещение котельной № 10 и строительство новой понизительной насосной станции.

Миллиарды на ремонт и обновление

На все эти работы в компании потратят 9,5 млрд рублей. Это на 5% меньше планов 2025 года, когда общий объем программы составлял 10 млрд рублей. Снижение связано не с сокращением ремонтной части, а с завершением крупного инвестиционного проекта на Бийской ТЭЦ. Речь о реконструкции турбогенератора № 6, где заменили важное оборудование, включая генератор и трансформатор.

Из этой суммы на генерацию направят 5,4 млрд рублей, а на сети — 4,1 млрд рублей.

Игорь Лузанов подчеркнул, что подготовка к следующему отопительному сезону начинается задолго до первых холодов. Основной объем работ компания должна завершить до середины сентября, чтобы города подошли к зиме с обновленными сетями, проверенными магистралями и отремонтированным оборудованием.