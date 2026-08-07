Хуснуллин прокомментировал идею тоннеля на Аляску
Технологически проект реализуем, но ключевым условием выступает наличие убедительного экономического обоснования
07 августа 2026, 23:10, ИА Амител
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил ТАСС, что проект тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив может быть реализован только при условии его экономической целесообразности.
«Если будет экономическое обоснование, почему бы и нет?» — сказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что современные технологии позволяют проходческим машинам прокладывать до 250–300 метров тоннеля в месяц, что делает проект технически осуществимым.
«Технологически уже не завиральная идея», — добавил вице-премьер.
Кроме того, он отметил важность создания внутренней инфраструктуры для обеспечения устойчивой связи с Америкой. По его словам, без развитой дорожной сети на российской территории реализация проекта будет неэффективной.
Ранее сообщалось, что в Китае открылся самый длинный в мире автомобильный тоннель.
13:59:28 08-08-2026
Для кого будут рыть тоннель?
09:35:57 09-08-2026
Гость (13:59:28 08-08-2026) Для кого будут рыть тоннель?... Может, хотят присоединить новый регион. Вернуть в родную гавань. Пока пиндосы ничего не поняли)))
10:16:55 09-08-2026
Гость (13:59:28 08-08-2026) Для кого будут рыть тоннель?... Чтоб легче пиндосам захватывать Дальний Восток РФ. В той части РФ много подземного и наземного природного добра.
02:32:46 10-08-2026
Гость (13:59:28 08-08-2026) Для кого будут рыть тоннель?... Для удобства чукчей, чтоб не на лодках плыли в Америку, а цивильно по тоннелю.
11:26:57 09-08-2026
а что, в России всё хорошо в экономике, чтобы бешенные деньги на тоннель тратить? Вот когда внутренняя политика станет главной в стране, по сравнению с внешней политикой, тогда страна расцветёт. Сколько можно тратить средства на мегапроекты, когда население нищает всё больше?