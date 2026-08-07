Технологически проект реализуем, но ключевым условием выступает наличие убедительного экономического обоснования

07 августа 2026, 23:10, ИА Амител

Тоннель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил ТАСС, что проект тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив может быть реализован только при условии его экономической целесообразности.

«Если будет экономическое обоснование, почему бы и нет?» — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что современные технологии позволяют проходческим машинам прокладывать до 250–300 метров тоннеля в месяц, что делает проект технически осуществимым.

«Технологически уже не завиральная идея», — добавил вице-премьер.

Кроме того, он отметил важность создания внутренней инфраструктуры для обеспечения устойчивой связи с Америкой. По его словам, без развитой дорожной сети на российской территории реализация проекта будет неэффективной.

Ранее сообщалось, что в Китае открылся самый длинный в мире автомобильный тоннель.