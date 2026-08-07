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Хуснуллин прокомментировал идею тоннеля на Аляску

Технологически проект реализуем, но ключевым условием выступает наличие убедительного экономического обоснования

07 августа 2026, 23:10, ИА Амител

Тоннель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Тоннель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил ТАСС, что проект тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив может быть реализован только при условии его экономической целесообразности.

«Если будет экономическое обоснование, почему бы и нет?» — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что современные технологии позволяют проходческим машинам прокладывать до 250–300 метров тоннеля в месяц, что делает проект технически осуществимым.

«Технологически уже не завиральная идея», — добавил вице-премьер.

Кроме того, он отметил важность создания внутренней инфраструктуры для обеспечения устойчивой связи с Америкой. По его словам, без развитой дорожной сети на российской территории реализация проекта будет неэффективной.

Ранее сообщалось, что в Китае открылся самый длинный в мире автомобильный тоннель.

США Россия Политика
       

Комментарии 5

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Гость

13:59:28 08-08-2026

Для кого будут рыть тоннель?

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Гость

09:35:57 09-08-2026

Гость (13:59:28 08-08-2026) Для кого будут рыть тоннель?... Может, хотят присоединить новый регион. Вернуть в родную гавань. Пока пиндосы ничего не поняли)))

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Горожанин.

10:16:55 09-08-2026

Гость (13:59:28 08-08-2026) Для кого будут рыть тоннель?... Чтоб легче пиндосам захватывать Дальний Восток РФ. В той части РФ много подземного и наземного природного добра.

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Гость

02:32:46 10-08-2026

Гость (13:59:28 08-08-2026) Для кого будут рыть тоннель?... Для удобства чукчей, чтоб не на лодках плыли в Америку, а цивильно по тоннелю.

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гость

11:26:57 09-08-2026

а что, в России всё хорошо в экономике, чтобы бешенные деньги на тоннель тратить? Вот когда внутренняя политика станет главной в стране, по сравнению с внешней политикой, тогда страна расцветёт. Сколько можно тратить средства на мегапроекты, когда население нищает всё больше?

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