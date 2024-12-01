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Иммунолог предупредил о риске новой пандемии в ближайшие пять лет

Потенциальный источник следующей пандемии — вирус птичьего гриппа, считает Николай Крючков

01 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com
Фото: Mark König / unsplash.com

Иммунолог Николай Крючков предупредил о риске новой пандемии, которая может начаться в ближайшие пять лет. Его слова приводит Агентство городских новостей "Москва".

Специалист считает, что вирус птичьего гриппа — потенциальный источник следующей пандемии, хотя пока он не передается от человека к человеку.

"Именно это препятствует возникновению крупных вспышек или эпидемии. Но это дело времени", – отметил он.

Однако в будущем вирус, скорее всего, преодолеет этот барьер. "Буквально два, три, четыре, пять лет", – уточнил Крючков.

Здоровье

Комментарии 4

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Александр

14:41:48 01-12-2024

накаркает

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Гость

16:52:35 01-12-2024

Ждите рост цен на кур, индеек, уток и всего остального.

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Гость

19:23:53 01-12-2024

Быстрее может быть, и совсем по другому. Завезут англичане или американы оспу или подобное страшное, да распылят в метро Новосибирска. И будут верещать на весь мир что русские плохие, вызвали новую пандемию. Наверняка уже штампуют вакцину заранее миллиардными дозами для себя и "партнеров".

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Дюша

08:41:20 02-12-2024

Во время прошлой "пандемии" всех настоящих иммунологов уничтожили...Так что читать такое бессмысленно. Новая "пандемия" будет тогда, когда ее спланируют и подготовят...

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