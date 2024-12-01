Иммунолог предупредил о риске новой пандемии в ближайшие пять лет
Потенциальный источник следующей пандемии — вирус птичьего гриппа, считает Николай Крючков
01 декабря 2024, 14:31, ИА Амител
Фото: Mark König / unsplash.com
Иммунолог Николай Крючков предупредил о риске новой пандемии, которая может начаться в ближайшие пять лет. Его слова приводит Агентство городских новостей "Москва".
Специалист считает, что вирус птичьего гриппа — потенциальный источник следующей пандемии, хотя пока он не передается от человека к человеку.
"Именно это препятствует возникновению крупных вспышек или эпидемии. Но это дело времени", – отметил он.
Однако в будущем вирус, скорее всего, преодолеет этот барьер. "Буквально два, три, четыре, пять лет", – уточнил Крючков.
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накаркает
16:52:35 01-12-2024
Ждите рост цен на кур, индеек, уток и всего остального.
19:23:53 01-12-2024
Быстрее может быть, и совсем по другому. Завезут англичане или американы оспу или подобное страшное, да распылят в метро Новосибирска. И будут верещать на весь мир что русские плохие, вызвали новую пандемию. Наверняка уже штампуют вакцину заранее миллиардными дозами для себя и "партнеров".
08:41:20 02-12-2024
Во время прошлой "пандемии" всех настоящих иммунологов уничтожили...Так что читать такое бессмысленно. Новая "пандемия" будет тогда, когда ее спланируют и подготовят...