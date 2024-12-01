Иммунолог предупредил о риске новой пандемии в ближайшие пять лет

Потенциальный источник следующей пандемии — вирус птичьего гриппа, считает Николай Крючков

01 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com

Иммунолог Николай Крючков предупредил о риске новой пандемии, которая может начаться в ближайшие пять лет. Его слова приводит Агентство городских новостей "Москва".

Специалист считает, что вирус птичьего гриппа — потенциальный источник следующей пандемии, хотя пока он не передается от человека к человеку.

"Именно это препятствует возникновению крупных вспышек или эпидемии. Но это дело времени", – отметил он.

Однако в будущем вирус, скорее всего, преодолеет этот барьер. "Буквально два, три, четыре, пять лет", – уточнил Крючков.