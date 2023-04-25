Искупаться, но не в Сочи. Где отдохнуть на майских праздниках
Отель Domina Novosibirsk проводит акцию "Аквамир" и предлагает гостям безлимитное посещение аквапарка
25 апреля 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4e8L
Устав от затянувшейся зимы, многие уже сейчас мечтают хорошенько отдохнуть. К тому же близятся майские праздники и это замечательная возможность запланировать мини-отпуск. Ехать в столицу или Сочи далеко и накладно, а вот добраться до Новосибирска можно очень быстро. Что там делать? Да хотя бы даже круто провести выходные в отеле Domina Novosibirsk. Тем более что сейчас он предлагает интересную акцию для отдыхающих (почти на море).
Итальянский стиль – европейские возможности
Почему в Domina Novosibirsk? Да потому что там вы будете жить в комфортном и просторном номере (от "классик" до категории "люкс") и наслаждаться высокими стандартами сервиса. Отдыхать удобно как семьям с детьми, так и с животными.
Для своих гостей отель предлагает:
- чистые и уютные номера с обслуживанием 24/7;
- охраняемую подземную парковку;
- высокоскоростной Wi-Fi;
- тренажёрный зал;
- джакузи и сауну;
- прачечную и химчистку;
- трансфер и другое.
А ещё в отеле есть изящный ресторан Tartufo*, где проходят завтраки в стиле "шведский стол". Большая площадь зала позволяет проводить в нём крупные мероприятия: свадьбы, званые ужины и банкеты.
Окунуться в атмосферу ночной жизни Милана можно в Brera bar*, расположенном на первом этаже отеля. Это место отлично подходит для ярких аперитивов и тёплых встреч. Ароматный кофе из отборных зёрен, стейки, оригинальные блюда из рыбы и сладости ручной работы – всё это вы найдёте в атмосферном баре. Кстати, круглосуточном.
К Brera bar примыкает отдельное пространство на 20 мест, где можно провести семейное торжество или романтический ужин.
Выгодное предложение для отдыха
В отеле Domina часто проходят классные акции. Как раз сейчас наполнить свой отдых незабываемыми эмоциями можно благодаря предложению "Аквамир" (бессрочная акция, ознакомиться со всеми её условиями можно на сайте отеля).
У вас будет возможность отдохнуть и поплавать в одном из самых крупных аквапарков в России. Здесь 14 водных горок, бассейны для взрослых и детей, искусственное море, бани, сауны, хаммам, SPA*-зона и детская игровая комната. В таком месте весело проводить время всей семьёй. В пакет "Аквамир" входит:
- билеты в аквапарк "всё включено": аквапарк + термы на каждого зарегистрированного гостя;
- размещение в номере выбранной категории;
- завтрак "Шведский стол" в ресторане Tartufo;
- пользование тренажёрным залом, сауной и джакузи;
- скидка 50% на подземный охраняемый паркинг;
- высокоскоростной интернет (Wi-Fi на всей территории отеля);
- бесплатный поздний выезд до 16:00 (при наличии свободных номеров).
*Детям до года предоставляется бесплатный вход в сопровождении взрослых (согласно правилам посещения). Оплата за детей в возрасте от одного до трёх лет составляет 350 рублей и производится в кассе аквапарка.
* Для номеров категории "супериор" и "полулюкс" дополнительные места для детей старше 12 лет предоставляются бесплатно.
*Бронирование необходимо осуществлять не менее чем за два рабочих дня до даты заезда.
Размещение граждан РФ в гостинице производится только по паспортам РФ. Для лиц, не достигших 14-летнего возраста, – на основании свидетельства о рождении. Размещение иностранных граждан в гостинице производится по зарубежному паспорту, действующей визе и миграционной карте. Также отель вправе не подтверждать специальный тариф в период высокой загрузки.
В общем, в Domina Novosibirsk любой найдёт развлечение по душе. Отдыхайте наедине с собой или же всей семьёй. Грейтесь в сауне, посещайте тренажёрный зал, проводите романтические встречи, дни рождения или просто с комфортом живите в уютных номерах и гуляйте по прекрасному сибирскому городу.
Чем ещё можно заняться в Новосибирске?
Можно сходить в новосибирский зоопарк и получить незабываемые эмоции от общения с животными. Или организовать культурную программу: отель расположен в шаговой доступности от главных достопримечательностей города, музеев и театров, которые вы легко сможете посетить.
Как добраться?
У отеля выгодное расположение: пять минут от железнодорожного вокзала пешком или 30 минут от аэропорта Толмачёво на автомобиле. От ст. метро "Площадь Ленина" – 10 минут пешком. Приезжайте и проведите полноценный и незабываемый отдых вместе с Domina Novosibirsk.
Domina Novosibirsk
Адрес: Россия, г. Новосибирск, ул. Ленина, 26,
Тел.: +7 (383) 362-85-55
WhatsApp: +7 913 001 55 39
Сайт
*Tartufo ("Тартуфо"), Brera bar ("Брера бар"), SPA ("Спа").
ООО "Про Капитал Сибирь"
09:32:15 25-04-2023
Была, хороший отель со спа-зоной.
20:32:20 28-04-2023
Это где Быкова новичков траванули?