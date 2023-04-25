Искупаться, но не в Сочи. Где отдохнуть на майских праздниках

Отель Domina Novosibirsk проводит акцию "Аквамир" и предлагает гостям безлимитное посещение аквапарка

25 апреля 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4e8L

Domina Novosibirsk / Фото предоставлено компанией

Устав от затянувшейся зимы, многие уже сейчас мечтают хорошенько отдохнуть. К тому же близятся майские праздники и это замечательная возможность запланировать мини-отпуск. Ехать в столицу или Сочи далеко и накладно, а вот добраться до Новосибирска можно очень быстро. Что там делать? Да хотя бы даже круто провести выходные в отеле Domina Novosibirsk. Тем более что сейчас он предлагает интересную акцию для отдыхающих (почти на море).

Итальянский стиль – европейские возможности

Почему в Domina Novosibirsk? Да потому что там вы будете жить в комфортном и просторном номере (от "классик" до категории "люкс") и наслаждаться высокими стандартами сервиса. Отдыхать удобно как семьям с детьми, так и с животными.

Для своих гостей отель предлагает:

чистые и уютные номера с обслуживанием 24/7;

охраняемую подземную парковку;

высокоскоростной Wi-Fi;

тренажёрный зал;

джакузи и сауну;

прачечную и химчистку;

трансфер и другое.





















Номера отеля, парковка, сауна / Фото: Domina Novosibirsk

А ещё в отеле есть изящный ресторан Tartufo*, где проходят завтраки в стиле "шведский стол". Большая площадь зала позволяет проводить в нём крупные мероприятия: свадьбы, званые ужины и банкеты.

Окунуться в атмосферу ночной жизни Милана можно в Brera bar*, расположенном на первом этаже отеля. Это место отлично подходит для ярких аперитивов и тёплых встреч. Ароматный кофе из отборных зёрен, стейки, оригинальные блюда из рыбы и сладости ручной работы – всё это вы найдёте в атмосферном баре. Кстати, круглосуточном.

К Brera bar примыкает отдельное пространство на 20 мест, где можно провести семейное торжество или романтический ужин.

















Ресторан и бар отеля / Фото: Domina Novosibirsk

Выгодное предложение для отдыха

В отеле Domina часто проходят классные акции. Как раз сейчас наполнить свой отдых незабываемыми эмоциями можно благодаря предложению "Аквамир" (бессрочная акция, ознакомиться со всеми её условиями можно на сайте отеля).

У вас будет возможность отдохнуть и поплавать в одном из самых крупных аквапарков в России. Здесь 14 водных горок, бассейны для взрослых и детей, искусственное море, бани, сауны, хаммам, SPA*-зона и детская игровая комната. В таком месте весело проводить время всей семьёй. В пакет "Аквамир" входит:

билеты в аквапарк "всё включено": аквапарк + термы на каждого зарегистрированного гостя;

размещение в номере выбранной категории;

завтрак "Шведский стол" в ресторане Tartufo;

пользование тренажёрным залом, сауной и джакузи;

скидка 50% на подземный охраняемый паркинг;

высокоскоростной интернет (Wi-Fi на всей территории отеля);

бесплатный поздний выезд до 16:00 (при наличии свободных номеров).

Тариф "Аквамир" / Фото: Domina Novosibirsk

*Детям до года предоставляется бесплатный вход в сопровождении взрослых (согласно правилам посещения). Оплата за детей в возрасте от одного до трёх лет составляет 350 рублей и производится в кассе аквапарка.

* Для номеров категории "супериор" и "полулюкс" дополнительные места для детей старше 12 лет предоставляются бесплатно.

*Бронирование необходимо осуществлять не менее чем за два рабочих дня до даты заезда.

Размещение граждан РФ в гостинице производится только по паспортам РФ. Для лиц, не достигших 14-летнего возраста, – на основании свидетельства о рождении. Размещение иностранных граждан в гостинице производится по зарубежному паспорту, действующей визе и миграционной карте. Также отель вправе не подтверждать специальный тариф в период высокой загрузки.

В общем, в Domina Novosibirsk любой найдёт развлечение по душе. Отдыхайте наедине с собой или же всей семьёй. Грейтесь в сауне, посещайте тренажёрный зал, проводите романтические встречи, дни рождения или просто с комфортом живите в уютных номерах и гуляйте по прекрасному сибирскому городу.













Тренажёрный зал и сауна отеля / Фото: Domina Novosibirsk

Чем ещё можно заняться в Новосибирске?

Можно сходить в новосибирский зоопарк и получить незабываемые эмоции от общения с животными. Или организовать культурную программу: отель расположен в шаговой доступности от главных достопримечательностей города, музеев и театров, которые вы легко сможете посетить.

Как добраться?

У отеля выгодное расположение: пять минут от железнодорожного вокзала пешком или 30 минут от аэропорта Толмачёво на автомобиле. От ст. метро "Площадь Ленина" – 10 минут пешком. Приезжайте и проведите полноценный и незабываемый отдых вместе с Domina Novosibirsk.

Domina Novosibirsk

Адрес: Россия, г. Новосибирск, ул. Ленина, 26,

Тел.: +7 (383) 362-85-55

WhatsApp: +7 913 001 55 39

Сайт

*Tartufo ("Тартуфо"), Brera bar ("Брера бар"), SPA ("Спа").

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