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"Истекал кровью". В Барнауле произошла поножовщина возле пивнушки

Скорая помощь забрала мужчину, который лежал в луже крови без сознания

04 октября 2024, 13:19, ИА Амител

Поножовщина возле пивнушки / Фото: t.me/incident22

В Барнауле в пятницу ночью, 4 октября, произошла драка возле пивного бара, расположенного в здании № 151а по проспекту Ленина, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам местной жительницы, подрались двое мужчин, один из них получил ножевое ранение.

"Несколько пьяных людей стояли над мужчиной, который истекал кровью и был уже без сознания. Через минут 15 приехала полиция. Мужчина, который причинил ножевое ранение, начал убегать, но его быстро поймали и посадили в машину. Приехала скорая помощь, забрали мужчину с ранением", – рассказала горожанка.

Она также подчеркнула, что пару дней назад ночью ее также разбудили крики возле указанной пивнушки: "Несколько людей пытались поднять пьяного мужчину. Если вы не умеете пить, не пейте, имейте уважение к другим людям".

Обновлено в 13:40
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, задержан подозреваемый – мужчина 1969 года рождения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Ранее в Алтайском крае группа бандитов расстреляла людей возле кафе в селе Боровиха. Сообщалось, что между двумя компаниями случился конфликт, и одна из сторон решила приехать на "стрелку". Следствие возбудило два уголовных дела.

Барнаул Нападения на людей

Комментарии 12

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Гость

13:24:24 04-10-2024

подрались двое мужчин --- боевые мужчины, наверное могут сейчас быть полезны в нужном месте

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Гость

13:38:38 04-10-2024

Нормальные люди в такие места и в такое время не ходят

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Гость

13:46:28 04-10-2024

Надо ещё больше пивнушке! Что мелочиться то с запретами?

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Гость

14:15:45 04-10-2024

Пивнушки - зло! Рассадники криминала. В жилых домах закрыть надо, дайте людям жить спокойно.

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Гость

14:24:03 04-10-2024

а где комментаторы с ехидными "пивнушки надо запретить"?

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Гость

17:01:59 04-10-2024

в штрафбат

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Трезвость- норма жизни

18:26:01 04-10-2024

Зато уважаемые депутаты подняли вечернее время продажи алкоголя на час.Все для нас, любимых

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Гость

18:42:32 04-10-2024

Депутатов волнуют курящие люди, но почему-то пьющие не волнуют.

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Шинник

21:05:28 04-10-2024

народ, дело не в Пивнушках. Дело в людях...
Почему вы решили что пивнарь - рассадник маньяков и убийц ?
Давайте лучше запретим кухонные ножи !!!!
Ведь им причиняют вред !!!!

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квадробер

22:02:11 04-10-2024

войсковая группа Пивнич-сборище таких украинских маньяков и убийц

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Гость

15:01:58 05-10-2024

так хорошо же. алкаши поубиваются сами собой

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Парень

19:57:10 05-10-2024

вот только один из мужиков слабая девочка которая по честному не может и без ножичка писается

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