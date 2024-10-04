"Истекал кровью". В Барнауле произошла поножовщина возле пивнушки

Скорая помощь забрала мужчину, который лежал в луже крови без сознания

04 октября 2024, 13:19, ИА Амител

Поножовщина возле пивнушки / Фото: t.me/incident22

В Барнауле в пятницу ночью, 4 октября, произошла драка возле пивного бара, расположенного в здании № 151а по проспекту Ленина, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам местной жительницы, подрались двое мужчин, один из них получил ножевое ранение.

"Несколько пьяных людей стояли над мужчиной, который истекал кровью и был уже без сознания. Через минут 15 приехала полиция. Мужчина, который причинил ножевое ранение, начал убегать, но его быстро поймали и посадили в машину. Приехала скорая помощь, забрали мужчину с ранением", – рассказала горожанка.

Она также подчеркнула, что пару дней назад ночью ее также разбудили крики возле указанной пивнушки: "Несколько людей пытались поднять пьяного мужчину. Если вы не умеете пить, не пейте, имейте уважение к другим людям".

Обновлено в 13:40

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