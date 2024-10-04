"Истекал кровью". В Барнауле произошла поножовщина возле пивнушки
Скорая помощь забрала мужчину, который лежал в луже крови без сознания
04 октября 2024, 13:19, ИА Амител
В Барнауле в пятницу ночью, 4 октября, произошла драка возле пивного бара, расположенного в здании № 151а по проспекту Ленина, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам местной жительницы, подрались двое мужчин, один из них получил ножевое ранение.
"Несколько пьяных людей стояли над мужчиной, который истекал кровью и был уже без сознания. Через минут 15 приехала полиция. Мужчина, который причинил ножевое ранение, начал убегать, но его быстро поймали и посадили в машину. Приехала скорая помощь, забрали мужчину с ранением", – рассказала горожанка.
Она также подчеркнула, что пару дней назад ночью ее также разбудили крики возле указанной пивнушки: "Несколько людей пытались поднять пьяного мужчину. Если вы не умеете пить, не пейте, имейте уважение к другим людям".
Обновлено в 13:40
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, задержан подозреваемый – мужчина 1969 года рождения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Ранее в Алтайском крае группа бандитов расстреляла людей возле кафе в селе Боровиха. Сообщалось, что между двумя компаниями случился конфликт, и одна из сторон решила приехать на "стрелку". Следствие возбудило два уголовных дела.
13:24:24 04-10-2024
подрались двое мужчин --- боевые мужчины, наверное могут сейчас быть полезны в нужном месте
13:38:38 04-10-2024
Нормальные люди в такие места и в такое время не ходят
13:46:28 04-10-2024
Надо ещё больше пивнушке! Что мелочиться то с запретами?
14:15:45 04-10-2024
Пивнушки - зло! Рассадники криминала. В жилых домах закрыть надо, дайте людям жить спокойно.
14:24:03 04-10-2024
а где комментаторы с ехидными "пивнушки надо запретить"?
17:01:59 04-10-2024
в штрафбат
18:26:01 04-10-2024
Зато уважаемые депутаты подняли вечернее время продажи алкоголя на час.Все для нас, любимых
18:42:32 04-10-2024
Депутатов волнуют курящие люди, но почему-то пьющие не волнуют.
21:05:28 04-10-2024
народ, дело не в Пивнушках. Дело в людях...
Почему вы решили что пивнарь - рассадник маньяков и убийц ?
Давайте лучше запретим кухонные ножи !!!!
Ведь им причиняют вред !!!!
22:02:11 04-10-2024
войсковая группа Пивнич-сборище таких украинских маньяков и убийц
15:01:58 05-10-2024
так хорошо же. алкаши поубиваются сами собой
19:57:10 05-10-2024
вот только один из мужиков слабая девочка которая по честному не может и без ножичка писается