Из-за крупной пробки на Чуйском тракте увеличили количество нарядов ДПС
Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными
12 июня 2025, 14:27, ИА Амител
На участке автодороги Р-256 "Чуйский тракт" с 212-го по 227-й километр (кафе "Облепиха" – с. Б. Ключи) из-за огромной пробки увеличили количество нарядов ДПС для регулирования транспортных потоков и обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Напомним, утром 12 июня Чуйский тракт сковала гигантская пробка в сторону Бийска. Предположительно, причиной затора стало ДТП.
"В связи с длительными выходными резко увеличивается поток транспортных средств на участках автодорог, ведущих к местам отдыха, особенно к популярным курортным зонам и природным достопримечательностям. Это приводит к пробкам и заторам, что затрудняет и замедляет движение", – добавили в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными. При поездке на загородных автодорогах следует учитывать дорожную обстановку, интенсивность движения, время суток и особенности погодных условий. В ведомстве напомнили о важности строгого соблюдения скоростного режима, дистанции между машинами и бокового интервала.
14:39:05 12-06-2025
Успех в одном, выезд в 5 утра. Попробовали в мае так - понравилось. В 14 часов уже были возле Улаганского района. А потом читали новости про гигантскую пробку. В 7 утра уже очередь поесть в сростках
14:54:53 12-06-2025
Гость (14:39:05 12-06-2025) Успех в одном, выезд в 5 утра. Попробовали в мае так - понра... Вообще не ложитесь!...
И будем вам счастье...
15:11:51 12-06-2025
Гость (14:39:05 12-06-2025) Успех в одном, выезд в 5 утра. Попробовали в мае так - понра... Выехали как-то в 4:40 из Барнаула. Пустая трасса. В 6:20 проехали еще спящий Бийск. В перекурами к 9 утра приехали Чемальский район. Мы уже гуляли и отдыхали пока живущие там туристы только-только продирали глаза.
Ну и, главное, доехали очень легко по почти пустой трассе без пробок и рисковых ситуаций.
22:52:46 12-06-2025
Гость (15:11:51 12-06-2025) Выехали как-то в 4:40 из Барнаула. Пустая трасса. В 6:20 про... Как-то выезжали в 11 м часу вечера, в начале 2го ночи были в Манжерке😂
22:40:31 12-06-2025
Гость (14:39:05 12-06-2025) Успех в одном, выезд в 5 утра. Попробовали в мае так - понра... Все так , только всем не рассказывайте
16:12:00 12-06-2025
Б-Ключи надо обьездную дорогу строить...