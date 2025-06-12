Из-за крупной пробки на Чуйском тракте увеличили количество нарядов ДПС

Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными

12 июня 2025, 14:27, ИА Амител

Чуйский тракт в Алтайском крае / Фото: amic.ru

На участке автодороги Р-256 "Чуйский тракт" с 212-го по 227-й километр (кафе "Облепиха" – с. Б. Ключи) из-за огромной пробки увеличили количество нарядов ДПС для регулирования транспортных потоков и обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Напомним, утром 12 июня Чуйский тракт сковала гигантская пробка в сторону Бийска. Предположительно, причиной затора стало ДТП.

"В связи с длительными выходными резко увеличивается поток транспортных средств на участках автодорог, ведущих к местам отдыха, особенно к популярным курортным зонам и природным достопримечательностям. Это приводит к пробкам и заторам, что затрудняет и замедляет движение", – добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными. При поездке на загородных автодорогах следует учитывать дорожную обстановку, интенсивность движения, время суток и особенности погодных условий. В ведомстве напомнили о важности строгого соблюдения скоростного режима, дистанции между машинами и бокового интервала.