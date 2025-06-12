Огромная пробка образовалась на Чуйском тракте в сторону Бийска
Со слов очевидцев, причиной стало ДТП
12 июня 2025, 11:20, ИА Амител
Автомобили / Фото: amic.ru
Утром 12 июня Чуйский тракт сковала гигантская пробка в сторону Бийска.
Предположительно, причиной затора стало ДТП. Как сообщает "Толк" со ссылкой на очевидцев, перед Б. Ключами столкнулись два автомобиля.
"Столкнулись две леди, одна "догнала" другую. Мы простояли около 40 минут", – говорят водители.
Фото: "2ГИС"
Также пробка связана с тем, что многие жители Алтайского края и соседних регионов отправились проводить длинные выходные в Горный Алтай.
12:25:20 12-06-2025
отправились проводить длинные выходные в Горный Алтай.----- ну вот в дороге и отдохнут😜
13:01:15 12-06-2025
До Бийска шла сплошная колонна автотранспорта, почти без интервалов.
00:09:56 13-06-2025
Леди - жена лорда, а также замужняя женщина аристократического круга.
Одна жена лорда догнала другую жену лорда?
15:31:17 13-06-2025
Разщирять нужно дорогу до четырёх полос у б ключей