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Огромная пробка образовалась на Чуйском тракте в сторону Бийска

Со слов очевидцев, причиной стало ДТП

12 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Автомобили / Фото: amic.ru
Автомобили / Фото: amic.ru

Утром 12 июня Чуйский тракт сковала гигантская пробка в сторону Бийска.

Предположительно, причиной затора стало ДТП. Как сообщает "Толк" со ссылкой на очевидцев, перед Б. Ключами столкнулись два автомобиля.

"Столкнулись две леди, одна "догнала" другую. Мы простояли около 40 минут", – говорят водители.

Фото: "2ГИС"

Также пробка связана с тем, что многие жители Алтайского края и соседних регионов отправились проводить длинные выходные в Горный Алтай.

Пробки Чуйский тракт

Комментарии 4

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Гость

12:25:20 12-06-2025

отправились проводить длинные выходные в Горный Алтай.----- ну вот в дороге и отдохнут😜

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Гость

13:01:15 12-06-2025

До Бийска шла сплошная колонна автотранспорта, почти без интервалов.

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Гость

00:09:56 13-06-2025

Леди - жена лорда, а также замужняя женщина аристократического круга.
Одна жена лорда догнала другую жену лорда?

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Гость

15:31:17 13-06-2025

Разщирять нужно дорогу до четырёх полос у б ключей

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