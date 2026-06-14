Израиль назвал сделку США и Ирана предательством
Мирное соглашение идет вразрез с интересами израильтян, пишет Ynet
14 июня 2026, 14:07, ИА Амител
Армия / США / Израиль / Война / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Власти Израиля сочли предательством анонсированное американским президентом Дональдом Трампом соглашение между США и Ираном. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
По словам собеседников издания, Израиль не одобряет мирное соглашение, поскольку оно идет вразрез с интересами израильтян.
Источник также добавил, что Израиль обеспокоен ограниченными возможностями влияния на ход переговоров между США и Ираном.
Напомним, Дональд Трамп ранее сообщил, что подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня.
15:09:11 14-06-2026
а кто-то думает что американцы честные!!?
11:46:51 15-06-2026
Ничего личного