Израиль назвал сделку США и Ирана предательством

Мирное соглашение идет вразрез с интересами израильтян, пишет Ynet

14 июня 2026, 14:07, ИА Амител

Армия / США / Израиль / Война / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Власти Израиля сочли предательством анонсированное американским президентом Дональдом Трампом соглашение между США и Ираном. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам собеседников издания, Израиль не одобряет мирное соглашение, поскольку оно идет вразрез с интересами израильтян.

Источник также добавил, что Израиль обеспокоен ограниченными возможностями влияния на ход переговоров между США и Ираном.

Напомним, Дональд Трамп ранее сообщил, что подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня.