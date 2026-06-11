Иран закрыл Ормузский пролив для судоходства на фоне обострения конфликта с США

КСИР сообщил об ударах по судам, пытавшимся пересечь пролив

11 июня 2026, 12:03, ИА Амител

Иран, Ормузский пролив / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Иран закрыл Ормузский пролив для судоходства на фоне новых атак США. Согласно заявлению центрального штаба военного командования ВС Ирана "Хатам аль‑Анбия", проход через пролив запрещен для всех судов, в том числе нефтяных танкеров и торговых кораблей. Тегеран предупредил: любое судно, которое попытается пересечь пролив, будет атаковано, пишет РИА Новости.

КСИР подтвердил, что уже нанес удар по двум судам, пытавшимся пройти через Ормуз. В организации заявили: приближение любого корабля к проливу будут расценивать как "сотрудничество с врагом". При этом Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что судоходство через пролив продолжается в обычном режиме — корабли беспрепятственно следуют в обе стороны.

Обострение началось после серии ударов. По данным CENTCOM, они были нанесены по Ирану по приказу президента Дональда Трампа. Журналист Axios Барак Равид сообщил, что американцы атаковали военные объекты на юге страны. Иранское агентство Mehr в ночь на четверг сообщало о боях в районе Персидского залива: взрывы прогремели на островах Хенгам и Кешм. Кроме того, иранские СМИ зафиксировали работу систем ПВО в нескольких городах, в том числе на западе: в Тегеране, Бендер‑Аббасе, Минабе, Мохре и Сирике.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что США планируют усилить атаки на Иран ночью. Ранее Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и пригрозил масштабными ударами по ключевой инфраструктуре страны. В эфире Fox News президент США заявил, что Штаты "разбомбят Иран" в ночь на пятницу, если Тегеран не пойдет на сделку. Позже, как передает телеканал, Трамп пообещал прекратить бомбардировки — якобы по просьбе иранской стороны.

Сейчас страны продолжают переговоры. Они пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. США оправдывают свои удары необходимостью обеспечить морскую блокаду и "самообороной", тогда как Иран называет свои действия ответными мерами.