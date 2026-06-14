Трамп в 37-й раз анонсировал сделку с Ираном

По его словам, США и Иран подпишут мирное соглашение 14 июня

14 июня 2026, 08:16, ИА Амител

Дональд Трамп, военные корабли, ВМС США / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня, сообщил в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех. Кроме того, документ предполагает, что Иран не получит ядерное оружие "ни путем покупки, ни путем разработки, ни любым другим способом".

«В подходящее время, когда все успокоится, мы отправимся туда и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными гранитными горами благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам В-2», — добавил президент США.

Трамп добавил, что сейчас отношения США и Ирана лучше, чем при предыдущих американских администрациях. «Мы рассчитываем на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в долгосрочной перспективе. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если нет, у нас есть отличная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать», — написал он.

Как отмечает CNN, Трамп объявлял о скорой сделке с Ираном уже 37 раз, но так и не заключил ее: