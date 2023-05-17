К 25 мая в Барнауле обновят дорожную разметку вблизи 54 школ

Эти работы в том числе выполняют в пригороде

17 мая 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле к 25 мая дорожные бригады нанесут разметку на 59 пешеходных переходах вблизи 54 школ. Часть из этих работ уже выполнена, сообщает пресс-служба мэрии.

Новая разметка в том числе появится в пригородных населённых пунктах: Бельмесёво, Новомихайловка, Центральный, Лебяжье, Гоньба и других.

Эти работы также продолжаются на улично-дорожной сети города – в частности, на Павловском и Змеиногорском трактах. Далее её сделают на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП.

Уже появилась новая разметка на проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина, Комсомольском, Социалистическом, улице Аванесова и других.