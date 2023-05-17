В частности, работы ведут по улице 50 лет СССР, 15

17 мая 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Индустриальном районе Барнаула начали благоустраивать дворы по нацпроекту "Жильё и городская среда", сообщили в мэрии.

В частности, работа уже кипит по ул. 50 лет СССР, 15. Депутаты во время выездной проверки пришли к выводу, что всё делается качественно и в срок.

Всего в рамках реализации нацпроекта в 2023 году запланировано проведение работ на 28 дворовых территориях, подчеркнули в администрации города.