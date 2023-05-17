В Индустриальном районе Барнаула начали благоустраивать дворы по нацпроекту
В частности, работы ведут по улице 50 лет СССР, 15
17 мая 2023, 11:01, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Индустриальном районе Барнаула начали благоустраивать дворы по нацпроекту "Жильё и городская среда", сообщили в мэрии.
В частности, работа уже кипит по ул. 50 лет СССР, 15. Депутаты во время выездной проверки пришли к выводу, что всё делается качественно и в срок.
Всего в рамках реализации нацпроекта в 2023 году запланировано проведение работ на 28 дворовых территориях, подчеркнули в администрации города.
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