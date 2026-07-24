Основной драйвер роста — эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, которая напрямую бьет по логистике

24 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Нефть / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

По словам независимого эксперта по нефти и газу Владимира Демидова, если обстановка в Иране и Персидском заливе останется напряженной, к концу лета стоимость барреля нефти может подняться до 120–130 долларов. Об этом он рассказал "Абзацу".

Большинство специалистов и аналитиков считают, что нынешняя цена на нефть не соответствует реальной ситуации на рынке. Постоянный дефицит, с которым сталкиваются европейские страны из-за конфликта на Ближнем Востоке, и текущие объемы поставок создают условия для значительного роста цен.

«Военный конфликт не решен, нефти на рынок из-за ситуации с Ираном и Штатами не прибавляется. Более того, государственные и частные резервы стран практически истощились, о чем свидетельствуют последние данные о запасах тех же США — они упали до минимума за последние 30 лет. Если ничего не изменится в Иране, в Персидском заливе, то цена вернется к тем уровням, которых она достигала в апреле — мае, то есть за сотню. Если я не ошибаюсь, там было 120–130 долларов. Но эта цена уже не интересует покупателя. И как только она вырастет очень сильно, за 100+, спрос сильно упадет», — уточнил он.

Аналитик отметил, что предсказать максимальный уровень роста сложно, поскольку текущая ситуация уникальна. В истории еще не было подобных прецедентов, связанных с Ормузским проливом.

Демидов привел в пример арабо-израильский конфликт, когда Саудовская Аравия и ОПЕК ввели эмбарго против стран, поддерживавших Израиль. В результате цена на нефть выросла в четыре раза за несколько недель. В текущей ситуации рост стоимости обусловлен дефицитом предложения, заключил он.

Ранее сообщалось, что российские операторы показали рекордный объем морских перевозок нефти.