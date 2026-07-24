Цена на нефть к концу лета может оказаться выше предельного уровня
Основной драйвер роста — эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, которая напрямую бьет по логистике
24 июля 2026, 09:00, ИА Амител
По словам независимого эксперта по нефти и газу Владимира Демидова, если обстановка в Иране и Персидском заливе останется напряженной, к концу лета стоимость барреля нефти может подняться до 120–130 долларов. Об этом он рассказал "Абзацу".
Большинство специалистов и аналитиков считают, что нынешняя цена на нефть не соответствует реальной ситуации на рынке. Постоянный дефицит, с которым сталкиваются европейские страны из-за конфликта на Ближнем Востоке, и текущие объемы поставок создают условия для значительного роста цен.
«Военный конфликт не решен, нефти на рынок из-за ситуации с Ираном и Штатами не прибавляется. Более того, государственные и частные резервы стран практически истощились, о чем свидетельствуют последние данные о запасах тех же США — они упали до минимума за последние 30 лет. Если ничего не изменится в Иране, в Персидском заливе, то цена вернется к тем уровням, которых она достигала в апреле — мае, то есть за сотню. Если я не ошибаюсь, там было 120–130 долларов. Но эта цена уже не интересует покупателя. И как только она вырастет очень сильно, за 100+, спрос сильно упадет», — уточнил он.
Аналитик отметил, что предсказать максимальный уровень роста сложно, поскольку текущая ситуация уникальна. В истории еще не было подобных прецедентов, связанных с Ормузским проливом.
Демидов привел в пример арабо-израильский конфликт, когда Саудовская Аравия и ОПЕК ввели эмбарго против стран, поддерживавших Израиль. В результате цена на нефть выросла в четыре раза за несколько недель. В текущей ситуации рост стоимости обусловлен дефицитом предложения, заключил он.
Ранее сообщалось, что российские операторы показали рекордный объем морских перевозок нефти.
09:34:26 24-07-2026
Только за рубли продавать начнем, пусть они там мучаются
10:22:05 24-07-2026
Гость (09:34:26 24-07-2026) Только за рубли продавать начнем, пусть они там мучаются ... за рупии в Индию напродавали..
за какую валюту теперь там покупают.
09:44:47 24-07-2026
С чего должен спрос падать? Людей на Земле меньше не становится, все хотят на авто кататься
16:03:54 24-07-2026
Гость (09:44:47 24-07-2026) С чего должен спрос падать? Людей на Земле меньше не станови... Нефть в основном промышленность кушает
10:19:20 24-07-2026
Пишут что биржевая цена искусственно держится низкой, оторвана от реальной.
У Сингапура нет запасов, ждать не могут, покупают нефть по $200
10:38:12 24-07-2026
Гость (10:19:20 24-07-2026) Пишут что биржевая цена искусственно держится низкой, оторва... и паспорт сингапурский на первом месте.
а наш?
10:19:29 24-07-2026
барыжить и спекулировать для себя, гораздо легче и проще, чем заниматься устройством комфорта и благополучия для других.
13:33:35 24-07-2026
США вдряпалось в Иранскую трясину. Под Трампом зашаталось кресло. На 2 фронта - украину и Иран они уже воевать не могут. К 7 ноября вероятно англосаксы украину сдадут. Венгрия заберет себе венгерские бывшие земли, Польша - Волынь и запад украины, Румыния попытается забрать Одессу. Дележ уже сейчас у них идет вовсю
клоун киевский уехал в америку и скорее всего уже не вернется обратно. США не могут из за Иранского фронта поставлять на украину через европейцев патроны. Так что сдувается их проект натовская украина. Там уже крах доллара маячит осенью
В этих условиях могут с большой вероятностью сделать финт как с японцами. Бросить атомные бомбы на крупные города Ирана. К этому надо быть всем готовым. Потому что НАТО может следом начать бросать ядерные бомбы на Калининград, Петербург и Москву воодушевившись злодеянием сша.
Надо быть готовым нанести в ответ мощный термоядерный удар по англии и ЕС
15:50:49 24-07-2026
майор (13:33:35 24-07-2026) США вдряпалось в Иранскую трясину. Под Трампом зашаталось кр... майор, у тебя
аксельбант отклеился.
не устал воевать, то?
который год уже побеждаешь и убеждаешь.
,, бери шинель, пошли домой.. "©
13:39:44 24-07-2026
Убедительно прошу пояснить мне,лошаре,какова "предельная" цена?
13:49:58 24-07-2026
Николай (13:39:44 24-07-2026) Убедительно прошу пояснить мне,лошаре,какова "предельная" це...
Это военная тайна. Не просите.