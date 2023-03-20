Как правильно чистить зубы. Стоматолог развеял мифы об уходе за полостью рта

И рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы, можно ли их отбеливать, стоит ли пользоваться зубной нитью и какую щётку выбрать

20 марта 2023, 10:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXr7SQutp

На приёме у стоматолога / Фото: "Давинчи"

Большинство людей уверены, что умеют чистить зубы. Казалось бы, ежедневная процедура, знакомая с детства. Однако правильной гигиене полости рта многим приходится учиться уже во взрослом возрасте. Стоматологи утверждают, что мало кто чистит зубы правильно, оттого и заболевания возникают. Мы не случайно говорим об этом сейчас, ведь 20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. Хирург-имплантолог стоматологической клиники "Давинчи" Даниил Абакумов специально для amic.ru развеял самые распространённые мифы по уходу за зубами и полостью рта.

Миф 1. Зубы достаточно почистить один раз в день, главное, тщательно и до завтрака

Нет, зубы необходимо чистить минимум два раза в день: утром после завтрака (а в идеале ещё и до завтрака) и вечером после ужина.

"Наша основная задача – сделать так, чтобы зубы оставались чистыми, без налёта как можно дольше и не подвергались воздействию бактерий, которые питаются остатками пищи на зубах", – говорит Даниил Абакумов.

Миф 2. Отбеливание зубов вредно

Да, если вы отбеливаете их непрофессиональными средствами. Так действительно можно нарушить эмаль химическими веществами и перегреть сосудисто-нервный пучок зуба.

Однако зубы отбеливать можно, если эту процедуру выполнять в стоматологических клиниках. Сделать свою улыбку белее можно и в домашних условиях, если соблюдать все рекомендации вашего лечащего врача-стоматолога и использовать правильные безопасные средства.

Миф 3. Для чистки зубов достаточно только щётки и пасты

Да-да, это тоже миф. Щётка и паста, конечно, важны, но для полноценной и эффективной чистки важно использовать также зубную нить."Щётка и паста, к сожалению, не смогут прочистить пространство между зубами. По статистике, именно там чаще всего образуется кариес, который долго не заметен глазу и приводит к большому поражению зуба вплоть до его удаления", – отметил эксперт.

Пасту также нужно выбирать тщательно. В ней не должно быть абразивных элементов, чтобы при чистке не повреждать эмаль, а вот содержание ферментов, растворяющих налёт, очень даже приветствуется.

Щётку рекомендовано менять один раз в два-три месяца или когда её щетинки уже смотрят в разные стороны. Также полезно использовать ополаскиватели для всей полости рта и не забывать чистить не только зубы, но и язык. Для него, кстати, есть специальный скребок в виде ложечки. Его также необходимо периодически менять.

Хирург-имплантолог стоматологической клиники "Давинчи" Даниил Абакумов / Фото: davinci22.ru

Миф 4. Электрические щётки портят эмаль

На самом деле не все щётки опасны. Например, современные звуковые электрические щётки безвредны и очень эффективно очищают поверхность зубов. Их щетинки совершают амплитудные движения, такая технология не разрушает пломбы и не вредит коронкам и протезам. Подобные щётки хоть и совершают большое количество движений в минуту, но давления на зубы и дёсны не оказывают.

У звуковых электрощёток минимум противопоказаний, они чистят зубы гораздо эффективнее обычных. Пользоваться ими можно с трёх лет – они подходят и для детей, и для взрослых. Препятствуют образованию налёта и оказывают укрепляющее действие на дёсны.

Миф 5. Чистка у стоматолога – предлог взять с пациентов больше денег

Здесь, что называется, обратная ситуация. Качественная и эффективная чистка зубов и полости рта минимизирует риск появления заболеваний зубов и дёсен. Дороже для вас будет лечение кариеса и его осложнений от недостаточной гигиены.

Регулярная профессиональная чистка может исправить ошибки домашнего ухода и устранить проблемы с зубами и дёснами на ранних стадиях.

"Профессиональная гигиена позволяет убрать поддесневой и наддесневой зубной камень, который не счищается щёткой и пастой. Также во время профессиональной чистки пациенту рассказывают, как правильно осуществлять уход в домашних условиях, чтобы реже обращаться к стоматологу", – рассказал Даниил Абакумов.

Так что чистите зубы правильно и будьте здоровы.

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