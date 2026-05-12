Алтайский производитель мороженого "Русский холод" временно прекратил работу

Ужесточение кредитной политики ЦБ привело к существенному удорожанию обслуживания долга

12 мая 2026, 12:41, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Производитель мороженого "Русский холод" с 1 мая приостановил поставки продукции всем партнерам и начал процедуру аудита, сообщает Milknews.

Группа компаний "Русский холод" имеет два современных предприятия по производству мороженого — в Москве и Барнауле. Среди брендов группы — "Настоящий пломбир", "Золотой пломбир", "Лакомка", "Монарх" и другие.

«В рамках реализации утвержденной стратегии развития федеральной филиальной сети наша компания привлекла заемные средства. Однако ужесточение кредитной политики Центрального банка привело к существенному удорожанию обслуживания долга», — говорится в письме гендиректора компании Игоря Архипова.

Для стабилизации положения в компании приняли решение о привлечении стратегического инвестора с входом в капитал. Новый партнер инициировал проведение финансово-хозяйственного аудита для объективной оценки стоимости сделки.

Возобновление производственной деятельности компании запланировано на июнь 2026 года.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, развитие событий может пойти по двум сценариям: или в компанию зайдет частный инвестор и заводы запустятся, или банки заберут предприятия и выставят на продажу.

Также источник утверждает, что ранее сеть "Магнит" предлагала выкупить бизнес "Русского холода", но сумма сделки оказалась ниже размера кредиторской задолженности. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Как ранее сообщал "Прайм", "Озон банк" попросил арбитражный суд Москвы взыскать около 124 млн рублей с АО "Русский холод" и его соответчиков. Истец взыскивает задолженность по кредитным договорам, в том числе свыше 118 миллионов рублей основного долга. Ответчиками в иске указаны также алтайские ООО "Лагуна Койл", ООО "Алтайхолод" и АО "Торговый дом "Русский холодъ". К рассмотрению иска суд приступит 25 июня.