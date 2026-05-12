Алтайский производитель мороженого "Русский холод" временно прекратил работу
Ужесточение кредитной политики ЦБ привело к существенному удорожанию обслуживания долга
12 мая 2026, 12:41, ИА Амител
Производитель мороженого "Русский холод" с 1 мая приостановил поставки продукции всем партнерам и начал процедуру аудита, сообщает Milknews.
Группа компаний "Русский холод" имеет два современных предприятия по производству мороженого — в Москве и Барнауле. Среди брендов группы — "Настоящий пломбир", "Золотой пломбир", "Лакомка", "Монарх" и другие.
«В рамках реализации утвержденной стратегии развития федеральной филиальной сети наша компания привлекла заемные средства. Однако ужесточение кредитной политики Центрального банка привело к существенному удорожанию обслуживания долга», — говорится в письме гендиректора компании Игоря Архипова.
Для стабилизации положения в компании приняли решение о привлечении стратегического инвестора с входом в капитал. Новый партнер инициировал проведение финансово-хозяйственного аудита для объективной оценки стоимости сделки.
Возобновление производственной деятельности компании запланировано на июнь 2026 года.
Как отмечает издание со ссылкой на источник, развитие событий может пойти по двум сценариям: или в компанию зайдет частный инвестор и заводы запустятся, или банки заберут предприятия и выставят на продажу.
Также источник утверждает, что ранее сеть "Магнит" предлагала выкупить бизнес "Русского холода", но сумма сделки оказалась ниже размера кредиторской задолженности. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Как ранее сообщал "Прайм", "Озон банк" попросил арбитражный суд Москвы взыскать около 124 млн рублей с АО "Русский холод" и его соответчиков. Истец взыскивает задолженность по кредитным договорам, в том числе свыше 118 миллионов рублей основного долга. Ответчиками в иске указаны также алтайские ООО "Лагуна Койл", ООО "Алтайхолод" и АО "Торговый дом "Русский холодъ". К рассмотрению иска суд приступит 25 июня.
12:50:57 12-05-2026
Мороженое ещё ладно, но сельхозку убивают, со временем кушать нечего будет.
12:51:21 12-05-2026
Приостановка работы в начале лета - основного сезона для мороженного. В интересах кого специально банкротят? Люблю их мороженное.
13:12:28 12-05-2026
кредитование надо начинать малого и среднего бизнеса и причем срочно
13:26:50 12-05-2026
Удивительно! Их мороженое очень нравится китайцам. Поэтому много гонят на экспорт. В обзоре русского магазина блогеров из США на американских прилавках видна алтайская гречка в такой упаковке, как мы покупаем и знакомая продукция «Русского холода». Если компанию ценят покупатели на всех континентах, почему довели до банкротства?
16:18:22 12-05-2026
Гость (13:26:50 12-05-2026) Удивительно! Их мороженое очень нравится китайцам. Поэтому ... предприниматели начала 2000 , привыкли шиковать и не учились управлять, пусть идет как идет, вот оно и затянулось бурой тиной до того, что просто сожрало само себя. Ну и каждый год покупать новые машины по 7 миллионов себе-жене-и-другу, это тоже затратная статья) и как ни праздник - летим в Италию или ОАЭ, а нужно жить по средствам! дада, владельцам бизнеса надо-бы остерегаться, все ж всё видят! Приезжает жена на новом танке, в новой шубке. Люди ВСЕ видят
17:39:36 12-05-2026
Гость (16:18:22 12-05-2026) предприниматели начала 2000 , привыкли шиковать и не учились... Поток сознания обиженного на жизнь наемного рабочего?
18:07:29 12-05-2026
Гость (17:39:36 12-05-2026) Поток сознания обиженного на жизнь наемного рабочего?... ха значит правильно догадался, рабочий=то. задело?
15:24:33 13-05-2026
Гость (16:18:22 12-05-2026) предприниматели начала 2000 , привыкли шиковать и не учились... из какого года пишете? какие шубы, какие танки? люди такое давно не носят, и сельские внедорожники не покупают (или вы китайскую парашу?)
13:29:23 12-05-2026
Нужно тщательно проверить их финансово-хозяйственную деятельность, если есть нарушения и они не могут погасить долги - конечно же банкротить тогда. Нужно избавляться от неэффективных предприятий.
21:04:27 12-05-2026
Гость (13:29:23 12-05-2026) Нужно тщательно проверить их финансово-хозяйственную деятель... Руководителей менять надо.
13:31:42 12-05-2026
У нас, если предприятие не работает, но всё равно должно платить налоги. Это одна из основных причин банкротств.
16:20:13 12-05-2026
Гость (13:31:42 12-05-2026) У нас, если предприятие не работает, но всё равно должно пла... эффективность, распределение, планирование. так как раньше на авось уже НЕ РАБОТАЕТ
13:35:33 12-05-2026
Экономика схлапывается?
16:04:24 12-05-2026
Гость (13:35:33 12-05-2026) Экономика схлапывается?... Отнюдь, милейший, экономик страны на подъёме. Просто некоторые предприятия нуждаются в более эффективных собственниках.
16:19:22 12-05-2026
Гость (16:04:24 12-05-2026) Отнюдь, милейший, экономик страны на подъёме. Просто некотор... вы правы на сто процентов. владельцы из девяностых закостенелые
17:38:13 12-05-2026
Гость (16:19:22 12-05-2026) вы правы на сто процентов. владельцы из девяностых закостене... Что имеете против них?
18:08:41 12-05-2026
Гость (17:38:13 12-05-2026) Что имеете против них?... лни сами по себе имеют все против себя же прежде всего, как видим из случая с этим бизнесом
18:49:07 12-05-2026
Гость (16:04:24 12-05-2026) Отнюдь, милейший, экономик страны на подъёме. Просто некотор... так они уже сами старые 60 лет скоро или даж постарше, а дети ни то ни сё. хоть и сами уже взрослые и детей нарожали, вот и итог. реально проще продать!
17:42:33 12-05-2026
Гость (13:35:33 12-05-2026) Экономика схлапывается?...
Давно уже. Все стало похоже на стихийную барахолку или на докучаевский рынок. Но даже и там все более упорядочено.
15:13:05 12-05-2026
вся экономика в руках банков и банкиров
16:16:38 12-05-2026
Просто кто-то сильно много денег в раскрутку своей партии тратил (и в данном случае это не ЕР), вот и финансовый результат.
17:12:19 12-05-2026
Там целая цепочка с протянутой рукой малому бизнесу не прокормить всех.
08:59:30 13-05-2026
Эх, какое же вкусное было мороженое в Чижике под маркой Светаево, это просто нечто... Но недавно взяли, что-то не то, хотя на упаковке то же Светаево ... и больше не будем. Оказалось, раньше производили где то по месту нахождения Чижика, в Поволжье и привозили сюда, а теперь место производства на упаковке - Алтайхолод.))) То ли сырьё у них там лучше, то ли нюансы местного производства, то ли у нас всё с пальмой ...) Короче, фу.)
15:55:42 13-05-2026
Эх (08:59:30 13-05-2026) Эх, какое же вкусное было мороженое в Чижике под маркой Свет... Светаево проигрывает Холоду, и тогда, и сейчас