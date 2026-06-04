Рынок может ощутить уход бренда, особенно в сегменте бюджетного мороженого

04 июня 2026, 16:03, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Акционеры компании "Русский холодъ", одного из крупнейших производителей мороженого в России, решили ликвидировать бизнес, сообщает "КоммерсантЪ".

Процесс ликвидации затронет все предприятия холдинга. Владельцы торговых и производственных активов группы, включая АО "ТД "Русский холодъ", ООО "Алтайхолод" и ООО "Лагуна Койл", приняли это решение. Ликвидационная комиссия обязана завершить все необходимые процедуры в течение 18 месяцев.

«Основной причиной ликвидации стала огромная долговая нагрузка: совокупные обязательства всех юридических лиц холдинга превысили 12,5 миллиарда рублей. В связи с этим с 1 мая были приостановлены поставки продукции, а также начат внутренний аудит. В результате власти Алтайского края получили уведомления о закрытии производств и предстоящем увольнении более 170 сотрудников с 8 августа», — сообщает издание.

Из-за признаков неплатежеспособности инвестиционно-финансовая группа Fordewind, представляемая ООО МФК "Фордевинд", планирует подать заявление о банкротстве компании "Русский холодъ". В то же время инвестгруппа А1 выразила готовность выкупить бизнес вместе с долгами за 1,5 миллиарда рублей.

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