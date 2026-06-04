Компанию "Русский холод" закрывают из-за долгов
Рынок может ощутить уход бренда, особенно в сегменте бюджетного мороженого
04 июня 2026, 16:03, ИА Амител
Акционеры компании "Русский холодъ", одного из крупнейших производителей мороженого в России, решили ликвидировать бизнес, сообщает "КоммерсантЪ".
Процесс ликвидации затронет все предприятия холдинга. Владельцы торговых и производственных активов группы, включая АО "ТД "Русский холодъ", ООО "Алтайхолод" и ООО "Лагуна Койл", приняли это решение. Ликвидационная комиссия обязана завершить все необходимые процедуры в течение 18 месяцев.
«Основной причиной ликвидации стала огромная долговая нагрузка: совокупные обязательства всех юридических лиц холдинга превысили 12,5 миллиарда рублей. В связи с этим с 1 мая были приостановлены поставки продукции, а также начат внутренний аудит. В результате власти Алтайского края получили уведомления о закрытии производств и предстоящем увольнении более 170 сотрудников с 8 августа», — сообщает издание.
Из-за признаков неплатежеспособности инвестиционно-финансовая группа Fordewind, представляемая ООО МФК "Фордевинд", планирует подать заявление о банкротстве компании "Русский холодъ". В то же время инвестгруппа А1 выразила готовность выкупить бизнес вместе с долгами за 1,5 миллиарда рублей.
Ранее amic.ru писал, как в Алтайском крае производят инновационный холодный десерт.
16:08:29 04-06-2026
Долгов на 12,5 лярдов, а умник готов купить за 1,5 - красава!....
16:19:58 04-06-2026
Медведь-шатун (16:08:29 04-06-2026) Долгов на 12,5 лярдов, а умник готов купить за 1,5 - красав... Не сам ли у себя?
16:21:20 04-06-2026
Медведь-шатун (16:08:29 04-06-2026) Долгов на 12,5 лярдов, а умник готов купить за 1,5 - красав... Купит за 1,5 + у него автоматом нарисуется долг в 12,5 лярда, или нет?
23:33:49 04-06-2026
Гость (16:21:20 04-06-2026) Купит за 1,5 + у него автоматом нарисуется долг в 12,5 лярда... Так это они у себя же бизнес и купят)))) смекаешь?
16:31:40 04-06-2026
Медведь-шатун (16:08:29 04-06-2026) Долгов на 12,5 лярдов, а умник готов купить за 1,5 - красав...
А что вас не устраивает? Если активы должника не стоят больше 1.5 миллиардов, кто же их возьмёт за 12 млрд? Вот если бы активы стоили 12, а их приобретали за 1.5, то красава однозначно. Ну, как с залоговыми аукционами, помните? Берешь у государства в кредит 100 млн и отдаешь ему же, государству, обратно, но за это приобретаешь актив в 100 млрд. С кредитом расплачиваешься с первого же оборота, твоего теперь предприятия.
21:08:29 04-06-2026
Гость (16:31:40 04-06-2026) А что вас не устраивает? Если активы должника не стоят б... Вот так и появились очень ва 90-х первые толстосумы. Такое можно было сделать реально только по "блату".
22:46:35 04-06-2026
Гость (16:31:40 04-06-2026) А что вас не устраивает? Если активы должника не стоят б... Коли не знаете темы, так и не пытайтесь казаться умнее, чем есть на самом деле.
16:16:55 04-06-2026
12,5 миллиарда
16:23:49 04-06-2026
капец
16:33:55 04-06-2026
Будем покупать государственное мороженое!
16:35:03 04-06-2026
Смена собственников....
16:35:55 04-06-2026
Мороженое русского холода никогда не нравилось, но все таки жаль что уходит с рынка, достаточно известный бренд...
16:39:14 04-06-2026
Вроде у них даже близко не бюджетный сегмент.
Если даже из Казахстана мороженое возят дешевле к нам(и еще вкуснее, не из воды как у Холода), чем вот тут под боком произвосдтво
16:47:13 04-06-2026
Гость (16:39:14 04-06-2026) Вроде у них даже близко не бюджетный сегмент.Если даже и... Казахстанское морожено - не государственное. Вот китайское к нам поедет - то будет "палочку оближешь"!
16:45:23 04-06-2026
Взбить сливки процентов 30 жирности добавить хорошей сгущенки еще разок взбить и в морозилку на пять часиков... Мороженое будет лучше любого производителя.... Даже на сухих сливках Сопьо Крим...
23:03:38 04-06-2026
Самое вкусное мороженное у них было.
09:43:09 05-06-2026
Гость (23:03:38 04-06-2026) Самое вкусное мороженное у них было.... Давненько работал там один знакомый, так вот он говорил, что посмотрев на производство ни когда не брал и не ел продукцию предприятия на котором работал и ни кому не советовал это кушать.
11:18:29 05-06-2026
Гость (09:43:09 05-06-2026) Давненько работал там один знакомый, так вот он говорил, что... Та же ситуация была со знакомым который работал на Плавыче, ни когда не брал плавленные сыры
13:30:34 05-06-2026
Гость (09:43:09 05-06-2026) Давненько работал там один знакомый, так вот он говорил, что... Смешно. А на предприятиях где этот эстет не работал по другому?
10:27:22 05-06-2026
Нормальное мороженое было в линейке. "Серебряная пуля "," Монарх". Цена была высока для Барнаула даже, что говорить про Рубцовск и прочий депрессивные наши села и города. Зато теперь хозяин сменится, будет Альфа-банк.Теперь будет не просто мороженое а Альфа-могоженое.
11:41:42 05-06-2026
а говорили китай завалим этим мороженым)
15:56:07 05-06-2026
ООО МФК "Фордевинд"-род деятельности микрофинансирование( по факту-банкротство предприятий).))) Сумма иска к вышеперечисленным юр.лицам Русского Холода жалкие 7,5 млн рублей, но это может являться основанием для признания предприятия банкротом, что скорее всего и произойдет, а дальше по классике жанра запланированного банкротства- предприятие окажется выкупленным с торгов афилированными структурами нынешних владельцев. Если конечно не помешают какие то более серьезные структуры, например А1....