Как выбрать качественный корм для собак?

Обязательно читаем состав

17 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Kazs1

Собака. Питательный корм / Фото: freepik.com

Правильно подобранный корм – залог долголетия и активности питомца. Производители кормов предлагают самые разные виды питания: от бюджетного до элитного. Однако эксперты в части кормления животных напоминают: выбирая корм для собак , важно уметь читать состав, а не ориентироваться на маркировку, которая не всегда соответствует действительности. Как это правильно делать, рассказываем ниже.

Что должно быть в составе корма?

Чем больше натуральных ингредиентов, тем выше его качество и класс. В составе компоненты расположены в порядке убывания, то есть то, чей удельный вес выше, стоит на первом месте.

Что должно быть в корме хорошего качества:

белок. Чаще всего это мясо (говядина, баранина, курица, телятина). Иногда используют рыбу. Допустимы субпродукты, но их не должно быть много. В составе хорошего корма белка должно быть 40-50%;

Чаще всего это мясо (говядина, баранина, курица, телятина). Иногда используют рыбу. Допустимы субпродукты, но их не должно быть много. В составе хорошего корма белка должно быть 40-50%; злаки. Отлично, если это рис или ячмень;

Отлично, если это рис или ячмень; овощи и фрукты ;

; витамины групп А, Д, С, Е, К и минералы (калий, магний, кальций, фосфор, марганец, медь).

Лучше отдавать предпочтение специализированным кормам. Маркировки "для щенков", "для пожилых", "для аллергиков" и т.д. помогают подобрать питание, идеально соответствующее возрасту и состоянию здоровья питомца.

Чего в корме быть не должно?

Идеальный по составу корм найти непросто. Признаками хорошего продукта является отсутствие:

красителей, консервантов, ароматизаторов;

неполезных злаков. В целях экономии производители используют сою, пшеницу, кукурузу (могут приводить к ожирению и прочим негативным реакциям);

усилителей вкуса;

заменителей мяса в виде гидролизированных белков;

сахара;

любых "сомнительных" компонентов (побочные продукты, жир животного происхождения, белок птицы);

мясокостной или любой другой муки.

Даже полезный компонент может стать вредным, если его слишком много. Например, клетчатка в норме должна содержаться на уровне 4-6%. Если больше, то она становится лишь балластом. Большой объем субпродуктов снижает ценность белкового компонента. Именно поэтому состав должен быть максимально сбалансирован.

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