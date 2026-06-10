Какая ошибка при тепловом ударе может стоить жизни?

Из-за неправильных действий у человека может остановиться сердце

10 июня 2026, 20:30, ИА Амител

Вода / Пьет воду / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Одна ошибка при тепловом ударе не просто ухудшит состояние человека, но и вызовет остановку сердца, рассказал ТАСС врач скорой медпомощи из Тюмени Олег Нестеров.

«Нельзя использовать воду низкой температуры при попытке охладить. Был случай, когда инцидент произошел на даче: набрали ледяную воду из колодца, и случился рефлекторный шок, у пострадавшего остановилось сердце и дыхание», — поделился опытом работы медик.

Чтобы помочь при тепловом ударе, нужно вызвать скорую помощь и не пытаться самостоятельно транспортировать человека, потерявшего сознание.

Пока медики в пути, необходимо увлажнять кожу теплой водой, орошать лицо, голову, волосы. При испарении она снижает температуру тела и помогает избежать резкого воздействия на сосуды и сердечно-сосудистую систему.

О заблуждениях

По словам врача, при контакте с ледяной водой у человека может остановиться дыхание, а за ним — сердце. Поэтому пытаться охлаждаться ею в такой ситуации категорически не рекомендуется.

Использование для первой помощи льда или замороженных продуктов — тоже распространенное заблуждение.