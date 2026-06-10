Какая ошибка при тепловом ударе может стоить жизни?
Из-за неправильных действий у человека может остановиться сердце
10 июня 2026, 20:30, ИА Амител
Одна ошибка при тепловом ударе не просто ухудшит состояние человека, но и вызовет остановку сердца, рассказал ТАСС врач скорой медпомощи из Тюмени Олег Нестеров.
«Нельзя использовать воду низкой температуры при попытке охладить. Был случай, когда инцидент произошел на даче: набрали ледяную воду из колодца, и случился рефлекторный шок, у пострадавшего остановилось сердце и дыхание», — поделился опытом работы медик.
Чтобы помочь при тепловом ударе, нужно вызвать скорую помощь и не пытаться самостоятельно транспортировать человека, потерявшего сознание.
Пока медики в пути, необходимо увлажнять кожу теплой водой, орошать лицо, голову, волосы. При испарении она снижает температуру тела и помогает избежать резкого воздействия на сосуды и сердечно-сосудистую систему.
О заблуждениях
По словам врача, при контакте с ледяной водой у человека может остановиться дыхание, а за ним — сердце. Поэтому пытаться охлаждаться ею в такой ситуации категорически не рекомендуется.
Использование для первой помощи льда или замороженных продуктов — тоже распространенное заблуждение.
21:33:35 10-06-2026
умник - где ты найдёшь воду "низкой температуры" или "ледяную воду" в нашем Б***ауле во время жары ?
Даже на нашем производстве не все знают где взять то что воду сделает "ледяной" ...
13:36:23 11-06-2026
Шинник (21:33:35 10-06-2026) умник - где ты найдёшь воду "низкой температуры" или "ледяну... ну вот потому то вы там и работаете, все верно жизнь рассудила. охохо
14:57:42 11-06-2026
Шинник (21:33:35 10-06-2026) умник - где ты найдёшь воду "низкой температуры" или "ледяну...
Вы знаете что такое холодильник и водопровод?